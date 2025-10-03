(ВИДЕО) УПАЉЕН ЦРВЕНИ МЕТЕОАЛАРМ! РХМЗ ШАЉЕ ХИТНА СМС УПОЗОРЕЊА Још хладније са још више снега, ево у којим деловима Србије је НАЈКРИТИЧНИЈЕ
Републички метеоролошки завод (РХМЗ) упозорио је да ће и у петак, после кишног и снежног четвртка, у брдско-планинским пределима југозападне, јужне, југоисточне и источне Србије бити облачно и хладно са снегом уз формирање снежног покривача.
У брдским и нижим планинским пределима се очекује од 10 до 20 цм, локално преко 30 цм, а у вишим и преко 60 цм снега за период од 48 сати. Данас ће бити хладније него јуче, а пашће и више кише и снега. Услед обилних падавина које се на подручју централне и јужне Србије очекују и данас, РХМЗ Србије је покренуо систем за пренос СМС хитних информација грађанима. Они наглашавају да "падавине могу проузроковати значајне проблеме у саобраћају, локалне бујице, одроне и клизишта и изазвати материјалну штету".
Најхладније на Копаонику, још два места у минусу
Према мерењима температуре до 6 сати, и овог јутра Копаоник је најхладнији у Србији, са пет степени испод нуле, међутим данас су у "минусу" и Златибор и Црни Врх, где је измерен -1 степен.
Према временској прогнози РХМЗ у петак ће бити облачно и хладно са кишом, у брдско-планинским пределима југозападне, јужне и источне Србије са снегом уз повећање висине снежног покривача, док ће се само на северозападу Војводине задржати суво време.
Обилније падавине се очекују у првом делу дана у југозападним, јужним, централним и источним крајевима, док ће после подне доћи до слабљења интензитета падавина. Ветар умерен и јак, северни и северозападни. Јутарња температура од 2 до 7 степени, а највиша дневна од 5 на југу до 13 степени на северу.
На снази су сви аларми. "Жути" метеоаларм је упаљен због кише са количином падавина већом од 20 л/м² за сати и 30 л/м² за 24 сати за:
Београд
западну Србију
југозападну Србију
Због кише са количином падавина већом од 40 л/м² за 24 сати упозорење важи за југозападну Србију.
Због велике количине падавина могуће је
изазивање поплава
проблеми у свим активностима пољопривредне производње
проблеми у саобраћају
ризик од одрона и клизишта
повређивање људи и штете на имовини
Највише падавина у Шумадији и Поморављу
Највише падавина, односно, киша са количином падавина већом од 60 л/м² за 24 сата очекује се у Шумадији и Поморављу.
РХМЗ упозорава на утицаје ове врло опасне појаве и да је могуће:
изазивање поплава
проблеми у свим активностима пољопривредне производње
значајни проблеми у саобраћају и транспорту
ризик од одрона и клизишта
опасност по живот људи и животиња, штете на имовини
Највиши степен упозорења, „црвени“ метеоаларм због формирања/повећање снежног покривача већег од 15цм за 12 сати важи за:
југоисточну Србију
југозападну Србију
Могући су:
озбиљни проблеми у саобраћају, транспорту и другим видовима комуникације
компликује се већ тешку ситуацију (парцијална или тотална блокада акција спашавања)
ризици од грана које се ломе са дрвећа
озбиљна опасност од уништења кровова на зградама
опасност од оштећења на далеководима
опасност по живот
Током ноћи снежне падавине погодиле су већи део региона Новог Пазара и Ивањице. Снег је свој покривач највише формирао на Златару, Тари, Торнику и Муртеници на Златибору, а синоћ и на Старој планини.
Снег, који од јуче пада у Западној Србији, већ прави проблема возачима. На Златибору и Тари висина снежног покривача је од 5 до 10 цм, док је на Златару и вишим деловима Пријепоља на појединим местима и до 20 цм.
Расквашеног снега има на путевима и клизави коловози изускују додатну опрезност возача. На Јабуци изнад Пријепоља, дошло је до пада дрвећа на пут услед тежине влажног снега. Привремено је заустављен био саобраћај на путном правцу ка Црној Гори. Брзом акцијом ватрогасаца-спасиоца уз асистенцију полиције уклоњена су стабле и осабраћај је убрзо успостављен.
Након што су планине биле завејане још претходних дана, јутрос су снежне падавине стигле и до нижих предела — међу њима и Краљево, али и Ивањица.
На Голији је пало око 20 центиметара снега, а снега има и на Рудну. Путари су већ послали машине на терен како би очистили путеве и омогућили проходност.
Додатне проблеме ствара зелено лишће, које задржава снег, изјавио је директор ЈКП Путеви Краљево. У вишим пределима око Краљева биће превентивно посута со како би се спречило стварање поледице.