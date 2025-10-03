moderate rain
ОВАЈ ПРОИЗВОД СЕ ХИТНО ПОВЛАЧИ ИЗ ПРОДАЈЕ Опасан је за најмлађе ПОСТОЈИ РИЗИК ОД ГУШЕЊА

03.10.2025. 10:07 10:17
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
zvečka
Фото: Canva / ilustracija

RAPEX систем за брзу размену информација о небезбедним производима који су стављени на јединствено тржиште ЕУ издао је упозорење о неисправности играчке за децу те о повлачењу исте из продаје.

Како се наводи у обавештењу са тржишта је повучен сет пластичних звечки марке "HiNaier" због безбедносног ризика за малу децу.

Реч је о производу из серије "BELL", који се састоји од три пластичне звечке.

Према саопштењу, делови звечки се лако могу сломити, што доводи до стварања ситних делова. Постоји опасност да мало дете стави ове одломљене делове у уста што може довести до гушења.

Подаци о производу:

Бренд: HiNaier 

Бар-код: 8910300094796 

Модел: BB9479/M9479 

Земља порекла: НР Кина 

(Telegraf Biznis)

