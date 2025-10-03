ОВАЈ ПРОИЗВОД СЕ ХИТНО ПОВЛАЧИ ИЗ ПРОДАЈЕ Опасан је за најмлађе ПОСТОЈИ РИЗИК ОД ГУШЕЊА
03.10.2025. 10:07 10:17
RAPEX систем за брзу размену информација о небезбедним производима који су стављени на јединствено тржиште ЕУ издао је упозорење о неисправности играчке за децу те о повлачењу исте из продаје.
Како се наводи у обавештењу са тржишта је повучен сет пластичних звечки марке "HiNaier" због безбедносног ризика за малу децу.
Реч је о производу из серије "BELL", који се састоји од три пластичне звечке.
Према саопштењу, делови звечки се лако могу сломити, што доводи до стварања ситних делова. Постоји опасност да мало дете стави ове одломљене делове у уста што може довести до гушења.
Подаци о производу:
Бренд: HiNaier
Бар-код: 8910300094796
Модел: BB9479/M9479
Земља порекла: НР Кина