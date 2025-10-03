moderate rain
ГРЕГОР НЕМЕТ НА ЈУЧЕРАШЊЕ РОЧИШТЕ ДОВЕДЕН ИЗ ПРИТВОРА Наставак суђења за убиство оца секиром 31. октобра

03.10.2025. 10:18 10:37
Пише:
Дубравка Николић
Извор:
Дневник
Кућа у којој се догодио злочин
Фото: Дневник.рс / Д. Николић

Суђење Грегору Немету (37) из Темерина, који се терети да је у ноћи између 25. и 26. децембра 2023. године секиром убио свог оца Михаља Немета (76), биће настављено 31. октобра, када би трбало, како је одлучено на јучерашњем главном претресу, да буде саслушан вештак трасолог Дејан Белић.

Окривљени се до сада није изјашњавао о злочину него је искористио своје законско право и бранио се ћутањем, а према нашим сазнањима и на саслушању у Вишем јавном тужилаштву није износио одбрану. 

Према оптужници коју заступа јавни тужилац Јелена Стојаковић Мустакас, окривљени Грегор Немет је у стању када му је способност да схвати значај свог дела и управља својим поступцима услед употребе алкохола била битно смањена, свестан свог дела, хтео његово извршење, лишио живота члана своје породице, свог оца Михаља Немета, којег је претходно злостављао. Он је према покојном оцу, како се наводи, био агресиван када му није давао новац за куповину алкохола, те га је тако и критичном приликом, када му покојни оштећени није дао паре за куповину ракије, ударио више пута тупим делом секире у пределу главе док је покојни лежао на кревету у соби. 

Том приликом је оцу задао више рана у пределу главе, што је довело до вишеструких прелома кости крова и основице лобање и разарања великог мозга, услед чега је оштећени преминуо. Убрзо потом ухапшен је син несрећног човека, који се и даље налази иза решетака јер му је притвор последњи пут продужен до 22. октобра.

суђење суђење за убиство
Извор:
Дневник
Пише:
Дубравка Николић
