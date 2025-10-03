moderate rain
7°C
03.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1569
usd
99.8354
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СНЕГ ПАРАЛИСАО ОВУ ОПШТИНУ У СРБИЈИ Уводи се ванредна ситуација, више од 5.000 људи нема струју

03.10.2025. 11:25 11:29
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
нова варош
Фото: РИНА

Велике снежне падавине паралисале су готово читаву општину Нова Варош.

Како је изјавио председник општине Бранко Бјелић, више од 80 одсто територије тренутно је без електричне енергије, а око 5.000 до 6.000 становника у сеоским подручјима нема струју.

- Велика количина влажног снега,  је направила огромне проблеме са високо- и нисконапонском електромрежом. Струје има само у центру града, једном делу туристичке зоне и у неколико села, рекао је Бјелић за РИНУ.

Он је нагласио да су школе јутрос радиле отежано или уопште нису могле да раде, јер грејање није функционисало све до успостављања снабдевања у градском језгру.

- Дежурне екипе ЕПС-а су на терену и раде, али снег не престаје да пада. У 11 сати одржаће се седница Штаба за ванредне ситуације како бисмо одлучили о даљим мерама, додао је председник општине.

нова
Фото: РИНА

Бјелић истиче да су главни путни правци проходни, али су локални и сеоски путеви у проблему због поломљеног дрвећа и грања које се обрушава на коловоз и далеководе.

- Није огромна количина снега пала, али је влажан снег остао на лишћу и то ломи грање, које пада по путевима и жицама. То нам је тренутно највећи проблем, објаснио је он.

Екипе ЕПС-а, уз додатна појачања, покушавају да санирају кварове, али обим хаварија према речима Бјелића превазилази њихове капацитете. Најављено је да ће снежне падавине потрајати до касних вечерњих сати, због чега се очекује да борба за успостављање редовног снабдевања електричном енергијом потраје и наредних дана.

нова варош
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај