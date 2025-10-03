СНЕГ ПАРАЛИСАО ОВУ ОПШТИНУ У СРБИЈИ Уводи се ванредна ситуација, више од 5.000 људи нема струју
Велике снежне падавине паралисале су готово читаву општину Нова Варош.
Како је изјавио председник општине Бранко Бјелић, више од 80 одсто територије тренутно је без електричне енергије, а око 5.000 до 6.000 становника у сеоским подручјима нема струју.
- Велика количина влажног снега, је направила огромне проблеме са високо- и нисконапонском електромрежом. Струје има само у центру града, једном делу туристичке зоне и у неколико села, рекао је Бјелић за РИНУ.
Он је нагласио да су школе јутрос радиле отежано или уопште нису могле да раде, јер грејање није функционисало све до успостављања снабдевања у градском језгру.
- Дежурне екипе ЕПС-а су на терену и раде, али снег не престаје да пада. У 11 сати одржаће се седница Штаба за ванредне ситуације како бисмо одлучили о даљим мерама, додао је председник општине.
Бјелић истиче да су главни путни правци проходни, али су локални и сеоски путеви у проблему због поломљеног дрвећа и грања које се обрушава на коловоз и далеководе.
- Није огромна количина снега пала, али је влажан снег остао на лишћу и то ломи грање, које пада по путевима и жицама. То нам је тренутно највећи проблем, објаснио је он.
Екипе ЕПС-а, уз додатна појачања, покушавају да санирају кварове, али обим хаварија према речима Бјелића превазилази њихове капацитете. Најављено је да ће снежне падавине потрајати до касних вечерњих сати, због чега се очекује да борба за успостављање редовног снабдевања електричном енергијом потраје и наредних дана.