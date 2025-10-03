(ВИДЕО, ФОТО) ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ НА ОТВАРАЊУ БРЗЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-СУБОТИЦА Бесплатна вожња од среде до недеље, повратна карта 2.000 динара
Председник Александар Вучић отвара брзу пругу Београд - Суботица.
Возом Соко путовање од Београда до Суботице сада траје око 79 минута.
- Када смо кренули - упитао је председник, па додао да ће видети колико ће времена требати да стигну.
- Балинте, овде је седео твој отац, још тада је наслућивао да је болестан. Он ми је рекао тада да само да смо ово урадили, па смо много направили. Баш ми је жао што није овде. Велики човек - казао је Вучић, обраћајући се Балинту Пастору.
- У среду у 12 сати пуштамо ову линију за путнички саобраћај, тако мора по закону. Повратна карта Београд-Суботица за овај брзи воз је 2.000 динара. 8,5 евра, скоро 200 км, мислим да је то ок цена. Од среде до недеље је бесплатно, ко хоће да се вози, да људи виде како иде - рекао је председник.
Теретни саобраћај се вечерас успоставља. Те три станице што не можемо да отворимо је само због оног што се десило пре 11 месеци, то је због кукавица које не смеју да потпишу ништа и сад ћемо да чекамо још, а ништа се посебно неће променити.
Након интензивног двонедељног тестирања, данас ће бити званично пуштена у саобраћај трећа деоница брзе пруге на траси Београд-Суботица, од Новог Сада до Суботице.
Подсетимо, изградња ове деонице започела је новембра 2021. године, а пруга дуга око 108,1 километар омогућиће кретање возова брзином до 200 километара на час. Радови су обухватили полагање око 273 километра нових колосека, укључујући двоколосечну пругу и станице.
На траси су изграђена четири моста, два вијадукта, 27 надвожњака и 15 подвожњака. По први пут у Србији изграђена су и три еко-дукта, дуга по 46 метара, који ће омогућити животињама безбедан прелаз преко пруге. Укупно је изграђено 33 пропуста и 14 pothodnika, док је на деоници постављено 302 скретнице.
Радови су захтевали око 8,5 милиона кубика земљаних радова и 762.000 кубика туцаника.
Планирано је да воз Соко од Новог Сада до Суботице путује 41 минут, док ће релација Београд–Суботица трајати око 79 минута. Interregio возови ће између ова два града путовати од 54 до 99 минута.
Председник је подсетио да је Београд - Суботица пре овог брзина воза била 40 километара на сат.
- Он ће сада да иде 200, али иначе иде 220 километара на сат. Ја сам био са њима на тестирању - истиче Вучић.
Председник наводи да ће теретни саобраћај до Будимпеште за два месеца најкасније, а крај фебруара почетак марта иде директно Будимпешта.
- Почетак марта очекује се завршетак брзе пруге до Будимпеште. Радимо на томе са њима да полиција њихова уђе код нас, а наша код њих. Радимо сада разне протоколе. Верујем да ћемо то успети да решимо. За нас је ово страшно важно - каже Вучић.
Председник је одговорио и на питање мађарских медија како ово утиче на односе Србије и Мађарске.
- Ја сам много срећан, ми себе повезујемо са Европом преко Будимпеште. Захваљујући Виктору Орбану, кренули смо да градимо ову пругу. Срећан сам што смо је завршили ефикасно, брзо и раније. У привредном смислу донеће много, повезати додатно Будимпешту и Београд. Остаће симбол пријатељства. Односи Србије и Мађарске су на највишем нивоу. Ко год дође иза нас, имаће ту обавезу.
О санкцијама НИС
- Сваки дан увозимо гориво, немамо више своје нафте, захваљујући њиховој одлуци 2007/2008 године, од тада, најкасније 2012. смо исцрпили нафтна налазишта. За мене је то потпуно невероватно, ми урадили, не нисмо ми, они су. Немају стид и срам, то је за њих нормално. За то што су нам они оставили, ми данас покушавамо да нешто решимо, ни криви ни дужни се нашли у свему томе. Грађани не морају да брину, неће бити бензина у кантицама, а да смо случајно имали, одговорни су они. Морамо да платимо цену њихове неодговорности. Имате потпуни хаос у целом свету и биће све теже у свету, и код нас по одређеним питањима. Људи морају да знају да се сви припремају за рат, а кад се припремају, да ће тога и бити. И кад већ знамо да ће да буде рата, а ја кажем биће јер видим колико се сви спремају. Нико се не припрема за разговоре, сви хоће да виде ко је на чијој страни и гледају да одложе да би се боље припремили и само чекају и спремају се за рат. То никада није било једноставније у смислу порука, ко је са нама ту је, ко није против нас је.
О изјавама Милоша Јовановића да власт нема шансе на изборима, председник каже:
- Видећемо, следе избори у неколико општина. Што се тиче воље народа, странка тог господина је око један одсто. Добро је водио политику.
О Путиновом говору
- Никада нисам желео да злоупотребљавам његове речи, све је јасно, није велика тајна. Довољно је да погледате како је то спроведено у другим земљама. Рекао је оно што сви знамо и хвала му на томе.
Београд-Будимпешта почетком марта
Вучић је рекао данас да очекује да пруга Београд - Будимпешта буде пуштена у рад за теретни саобраћај у року од два месеца, а за путнички саобраћај крајем фебруара или почетком марта следеће године.
"Крајем фебруара или почетком марта идемо директно за Будимпешту. Сада нам је остало да решавамо много међусобних питања, због задржавања на граници због Европске уније, да гледамо како да те проблеме најбоље и најједноставнији могући начин решимо, да бисмо стварно за два сата и 45 минута стигли у Будимпешту. Што је дупло краће, више него дупло краће него што сад треба колима до Будимпеште", рекао Вучић.
Истакао је да се са Мађарском ради на томе да се што више скрати време чекања на границама.
"Радимо на томе са њима да њихова полиција уђе код нас, да наше буде код њих. Ми ћемо са њима, кроз братске односе које имамо са Мађарима, да заједнички радимо и питање граничне контроле је за нас прилично значајно. Ту сад радимо разне протоколе", навео је Вучић.
О Сандри Божић
- Позвао сам је телефоном. Шта да јој кажем, држи се Сандра. Видела си једну лудачу, шта да радиш са тим. Таквих лудака има колико хоћеш, у томе не оскудевамо.