У ОПШТИНИ НОВА ЦРЊА УСКОРО СЕ ГРАДИ ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА Месаровић: Министарство привреде улаже 552,6 милиона динара у капитални пројекат за ову малу општину ПОДРЖАВАМО КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Потпредседница Владе и министарка привредеАдријана Месаровић и председник Општине Нова Црња Драган Даничић потписали су уговор о реализацији пројекта “Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Српској Црњи, општина Нова Црња”.
-Настављамо са подршком кад је у питању комунално опремање и изградња недостајуће инфраструктуре, поготово у малим неразвијеним општинама. На јучерашњој седници Владе додељен је уговор Општини Нова Црња за насељено место Српска Црња за изградњу пречистача отпадних вода у вредности од 552,6 милиона динара. То општина самостално не би могла да финансира. Пројекат се реализује на иницијативу нашег председника Александра Вучића и умногоме ће определити даљи ток и будућност ове општине јер ћесе очекује и подршка Покрајинске владе за изградњу фекалне канализације што ће чинити јединствену функционалну целину. Свакако ова комунална опремљености ће допринети квалитету живота у овој општини, али и даљем унапређењу привредног амбијента и привлачењу нових инвеститора. У питању је трогодишњи капитални пројекат. Паралелно ћемо се борити и за другу фазу, односно, изградњу фекалне канализације . У целости смо, са ПДВ-ом, обезбедили ова средства за финансирање пројекта. Нисмо ни у једном делу оптеретили општину имајући у виду висину њиховог буџета укупно - рекла је Месаровић и додала да се почетак радова очекује након законске процедуре за извођача радова, највероватније у року од два месеца, односно, до краја године, у зависности и од временских услова.
Председник Општине Нова Црња Драган Даничић истакао је да је ово највећи инфраструктурни пројекат у историји општине и подстицај за наредна улагања која очекују и којима се надају.
-Улагањем у инфраструктуру једне мале општине ради се на привлачењу страних инвеститора, а то је велики значај за локално становништво, за развој привреде и друге области. Осим овог пројекта надамо се да ће обе владе подржати пројекат фекалне канализације. То су два пројекта од изузетног значаја за нашу општину - рекао је Даничић.