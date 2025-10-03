НОВОСАДСКИ ФТН УВОДИ НОВ СМЕР Завршна фаза процеса међународне акредитације
Факултет техничких наука у Новом Саду ушао је у завршну фазу процеса међународне акредитације студијског програма мастер струковних студија - Инжењерски менаџмент МБА.
Престижно признање долази из Europian Foundation for Management Development EFMD, једне од три најзначајније међународне акредитационе институције за бизнис студије.
Званична потврда ЕФМД-а да је Факултет техничких наука успешно прошао, у најзначајнијој фази, све евалуације вишестепеног процеса, представља велики искорак за Факултет, а наредне године очекује се долазак међународних рецензената и финално одобрење акредитације. Тиме ће овај програм стати раме уз раме са програмима елитних светских образовних институција попут HEC Paris, INSTEAD-а, Cambridge Judge Business Scholl и Said Business School Универзитета у Оксфорду.
- Овај процес траје готово три године, а започет је пре годину дана као логичан корак у развоју програма који на ФТН постоји већ 23 године. До сада је близу 300 наших дипломаца понело титулу мастера и заузело кључне позиције у бизнису у Србији, региону и широм света - истакао је професор Бојан Лалић, руководилац студијског програма.
Важност акредитације најбоље илуструје чињеница да је у Србији до сада само Економски факултет у Београду успео да понесе ЕФМД сертификат. За ФТН, ово је прва међународна акредитација једног студијског програма у историји Факултета – потврда да је синергија инжењерског окружења и менаџмент едукације прави рецепт за светски препознат квалитет.
Крајем прошле године ФТН код исте институције акредитовао и два онлајн курса, чиме је додатно учвршћена сарадња са ЕФМД-ом – глобалном мрежом која окупља најбоље бизнис школе, компаније и јавне институције, промовишући изврсност, иновације и друштвену одговорност у менаџмент образовању.