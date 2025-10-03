moderate rain
9°C
03.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1569
usd
99.8354
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОВОСАДСКИ ФТН УВОДИ НОВ СМЕР Завршна фаза процеса међународне акредитације

03.10.2025. 12:41 12:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
ФТН
Фото: архива Дневника

Факултет техничких наука у Новом Саду ушао је у завршну фазу процеса међународне акредитације студијског програма мастер струковних студија - Инжењерски менаџмент МБА.

Престижно признање долази из Europian Foundation for Management Development EFMD, једне од три најзначајније међународне акредитационе институције за бизнис студије.

Званична потврда ЕФМД-а да је Факултет техничких наука успешно прошао, у најзначајнијој фази, све евалуације вишестепеног процеса, представља велики искорак за Факултет, а наредне године очекује се долазак међународних рецензената и финално одобрење акредитације. Тиме ће овај програм стати раме уз раме са програмима елитних светских образовних институција попут HEC Paris, INSTEAD-а, Cambridge Judge Business Scholl и Said Business School Универзитета у Оксфорду.

- Овај процес траје готово три године, а започет је пре годину дана као логичан корак у развоју програма који на ФТН постоји већ 23 године. До сада је близу 300 наших дипломаца понело титулу мастера и заузело кључне позиције у бизнису у Србији, региону и широм света - истакао је професор Бојан Лалић, руководилац студијског програма.

Наредне године очекује се долазак међународних рецензената и финално одобрење акредитације

Важност акредитације најбоље илуструје чињеница да је у Србији до сада само Економски факултет у Београду успео да понесе ЕФМД сертификат. За ФТН, ово је прва међународна акредитација једног студијског програма у историји Факултета – потврда да је синергија инжењерског окружења и менаџмент едукације прави рецепт за светски препознат квалитет.

Крајем прошле године ФТН код исте институције акредитовао и два онлајн курса, чиме је додатно учвршћена сарадња са ЕФМД-ом – глобалном мрежом која окупља најбоље бизнис школе, компаније и јавне институције, промовишући изврсност, иновације и друштвену одговорност у менаџмент образовању.

ФТН Нови Сад нови смер
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај