ОТКЛАЊАЈУ СЕ КВАРОВИ Електродистрибуција Србије: Због невремена и влажног снега, око 50.000 корисника нема СТРУЈУ
БЕОГРАД: Велико невреме праћено обилним и влажним снегом, које је захватило брдско-планинске пределе Србије, изазвало је већи број кварова на дистрибутивној мрежи електричне енергије а на подручју Ниша и Краљева у овом тренутнку око 50.000 корисника нема струју, саопштила је данас Електродистрибуција Србије (ЕДС).
Највише проблема регистровано је у брдско-планинским пределима Рашког, Златиборског, Моравичког, Пчињског и Јабланичког управног округа, а до кварова на дистрибутивној мрежи у највећој мери је дошло због пада стабала дрвећа на дистрибутивну мрежу, које је изазвала велика количина влажног снега.
У саопштењу се наводи да су све екипе Електродистрибуције Србије терену, и да у веома тешким условима интензивно раде на отклањању кварова.
Додаје се да је већина великих кварова отклоњења, али да се због лошег времена јављају и нови.
На територији Дистрибутивних подручја Ниш и Краљево у овом тренутку око 50.000 корисника нема електричну енергију, а ситуација на терену се мења из сата у сат.
ЕДС наводи да посебан проблем на терену представљају непроходни регионални и локални путеви, као и обилан снег који и даље пада, што знатно отежава приступ местима кварова.
Запослени ЕДС-а у сталној су комуникацији са локалним самоуправама због чишћења путева.