moderate rain
9°C
03.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1569
usd
99.8354
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЛИСИЦЕ ЗБОГ ВАГИЦЕ, АМФЕТАМИНА И МАРИХУАНЕ У стану у Петроварадину пронашли јој дрогу

03.10.2025. 13:31 13:32
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com / dnevnik.rs

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су М. Ж. (1985) из околине Жабља, због постојања основа сумње да је учинила кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Претресом куће у Петроварадину, у којој осумњичена непријављено борави, полиција је пронашла амфетамин, марихуану и вагу за прецизно мерење.

М. Ж. је одређено задржавање до 48 сати и она ће, уз кривичну пријаву, бити приведена вишем јавном тужиоцу у Новом Саду.

хапшење хапшење дилера хапшење због дроге
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
АМФЕТАМИН И НОВАЦ НА НЕПРИЈАВЉЕНОЈ АДРЕСИ Лисице за дилера, кривична пријава за купца дроге

АМФЕТАМИН И НОВАЦ НА НЕПРИЈАВЉЕНОЈ АДРЕСИ Лисице за дилера, кривична пријава за купца дроге

19.09.2025. 16:04 16:07
Волим
0
Коментар
0
Сачувај