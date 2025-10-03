ЛИСИЦЕ ЗБОГ ВАГИЦЕ, АМФЕТАМИНА И МАРИХУАНЕ У стану у Петроварадину пронашли јој дрогу
03.10.2025.
Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су М. Ж. (1985) из околине Жабља, због постојања основа сумње да је учинила кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Претресом куће у Петроварадину, у којој осумњичена непријављено борави, полиција је пронашла амфетамин, марихуану и вагу за прецизно мерење.
М. Ж. је одређено задржавање до 48 сати и она ће, уз кривичну пријаву, бити приведена вишем јавном тужиоцу у Новом Саду.