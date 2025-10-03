СТИГЛА ОСВЕТА Русија извела највећи напад на украјинску гасну инфраструктуру од почетка рата
КИЈЕВ: Руске трупе су ноћас извршиле највећи напад на украјинску инфраструктуру за производњу гаса од почетка рата, а погођени су објекти Нафтогаса у Харковској и Полтавској области, саопштио је Нафтогас, највећа украјинска државна енергетска компанија, која се бави производњом, дистрибуцијом и транспортом природног гаса и нафте.
"Непријатељ је извршио највећи масовни напад на инфраструктуру за производњу гаса од почетка рата великих размера", саопштио је Нафтогас.
Напомиње се да су протекле ноћи руске снаге испалиле 35 ракета, укључујући значајан број балистичких ракета и 60 дронова на објекте Нафтогаса у Харковској и Полтавској области, преноси РБК Украјина.
"Неки од њих су оборени. Нажалост, не сви. Као резултат овог напада, значајан број наших објеката је оштећен. Нека оштећења су критична", додала је компанија.
Извршни директор Нафтогаса Сергиј Корецки, напоменуо је да је отклањање последица напада тренутно у току.
"Сарађујемо са украјинским партнерима како бисмо осигурали да одговор на овај напад и његов утицај на целокупну ситуацију буде брз и довољан. Терор не би требало да постигне свој циљ нигде", истакао је он.
У ноћи између 2. и 3. октобра Русија извршила још један комбиновани удар на територији Украјине, преносе украјински медији.
Експлозије су се догодиле у Полтави, Дњепру, Одеси и неколико других региона.
У Полтавској области, главна мета напада били су енергетски објекти .
Према Министарству енергетике, Руси су користили ракете и дронове да би гађали објекте енергетске инфраструктуре у неколико региона Украјине.