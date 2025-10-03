НЕЋЕМО СТАТИ У ОДЛУЧНОМ НАСТОЈАЊУ ДА РАЗВИЈАМО И ОСНАЖУЈЕМО БОР Вучевић: Нећемо дозволити да нам насиљем и блокадама униште отаџбину
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић присуствовао је облелжавању Дана Града Бора и поручио да неће стати у одлучном настојању да се Бор, Борски округ и цела Србија даље развијају и оснажују у свим сегментима.
-Преносим вам честитке председника Републике Александра Вучића. Нећемо дозволити да наша Србија стане, да нам насиљем и блокадама униште отаџбину, да посвађају децу и родитеље, унуке са њиховим бабама и дедама, да брат удари на брата, .. Сачуваћемо нашу Србију, мир и народно јединство! Све ово што смо радили у последњих 13 година радили смо да би смо створили Србију мира у којој народ одлучује и са тог пута нас нико неће склонити! У миру и стабилности, слободи и независности развијаћемо нашу Србију онако како то наш народ очекује. Нека живи слобода! Нека живи Бор! Живела слободна и никада покорена Србија - поручио је Вучевић.