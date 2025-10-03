МЕТЕОРОЛОГ ТОДОРОВИЋ ОБРАДОВАО СВЕ: Следи НАМ пораст температуре
БЕОГРАД: Метеоролог Недељко Тодоровић изјавио је данас да након ове епизоде веома хладно времена, следи пораст температуре у Србији и додао да ће у октобру температуре бити у границама просечних вредности за ово доба године.
Он је за Танјуг поручио да је ово кратка епизода хладног времена која ће трајати неколико дана и да нема потребе сумњати да ће бити оволико ниских температура у наставку јесени.
Тодоровић је рекао, говорећи о тренутним временским приликама и ниским температурама које су веома ретке за ово доба године, да је необично да почетком октобра буду овако ниске температуре и велике количине падавина, односно снега у планинским пределима.
“То се ретко догађа, можда једном у 30, 40 година, забележено је али више у октобру очекујемо топлу варијанту времена као продужетак топлог дела године”, навео је он.
На питање одакле снег почетком октобра који је пао на Копаонику, Златару, Голији, Тодоровић је рекао да се наместила циркулација изнад европског континента, у Средоземљу је био циклон који је долазио из западног Средоземља у области Јадрана и Егеја, док је истовремено са североистока Европе пристизао хладан ваздух за ово доба године.
Додао је да је та комбинација условила појачање тог циклона на Средоземљу, односно на југу Балкана и узроковало велику количину падавина у читавом региону.
Одговарајући на питање да ли грађане у октобру може да изненади минус и поледица на коловозу с обзиром на то да се свима онима који иду правцу Црне Горе преко граничног прелаза Јабука саветује опрезна вожња због клизавог коловоза, Тодоровић је рекао да може, јер већ данас има поледице на планинским пределима изнад 1.300 метара.
Метеоролог је додао да на Копаонику који је на 1.700 метара је минус четири степена, док је на Златибору нула степени.
Како је навео, поледице ће бити не толико због снега који је пао, већ због краткотрајног разведравања које ће уследити кроз неколико дана, зато што у току ведрих ноћи почиње право хлађење приземног ваздуха које изазива поледицу и у нижим деловима земље.
“Просечна температура у Београду у овом периоду године је око 20 степени. Данас је шест степени и сумњам да ће прећи осам. Ако погледамо историјске податке на данашњи дан, најнижа максимална температура измерена је 1936. године и износила је 8,6 степени. Реално је да ће са данашњих шест степени ово бити најхладнији дан. Када посматрамо дуги низ података, карактеристика октобра је таква да имамо температуре и од 20 до 25 степени. Ако израчунамо просечан датум са максималним температурама од 25 и више степени, то је 13. октобар”, изјавио је он за К1 телевизију.
Тодоровић је рекао да иако се у наставку месеца може очекивати још неки топлији дан, температура неће прећи 25 степени после ове хладноће.
Ипак, михољско лето нећемо моћи да очекујемо, јер температуре које буду забележене око 8. до 10. октобра биће углавном у границама просека, истакао је он и додао да је за михољско лето потребно да температуре буду барем два степена изнад просека.