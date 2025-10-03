СМРТ УЖИВО Инфлуенсер (23) погинуо док је преко ТикТока преносио успон на једну од најопаснијих стена
Балин Милер, 23-годишњи инфлуенсер у свету алпинизма, преминуо је док је уживо преносио свој успон на Ел Капитан, познату вертикалну стену у Националном парку Јосемит.
Његова мајка, Жанин Гирард-Мурман, потврдила је за Associated Press да је Милер пао током успона у среду.
„Пењао се још од малих ногу. Његово срце и душа били су потпуно посвећени пењању. Волео је да се пење и никада му није било стало до новца и славе”, рекла је мајка.
На Фејсбуку је сломљена додала: „Са тешким срцем морам да кажем да је мој невероватни син Балин Милер данас погинуо у несрећи приликом пењања. Моје срце је у милион делова. Не знам како ћу преживети ово. Волим га толико. Желим да се пробудим из овог ужасног кошмара.”
Бројни људи одали су почаст Милеру, док су шокирани гледатељи који су пратили његову авантуру изразили згражавање због пада који су видели на ТикТок преносу.
Једна обожаватељка која је пратила његов пут четири дана открила је да је гледала уживо када се догодила страшна несрећа.
„Стигао је до врха, али је морао да дохвати своје торбе које су запеле на стени док их је подизао. Док је покушавао да их дохвати, пао је и погинуо – све то је снимљено у преносу уживо”, написала је Мишел Дерик на Фејсбуку.
Национална парк служба саопштила је да истражује несрећу приликом пењања и додала да су „парковске патроле и хитне службе реаговале одмах”.
Милерова смрт догодила се првог дана блокаде америчке владе, иако су национални паркови попут Јосемита остали „углавном отворени” са ограниченим радом, наводи НПС.
Ел Капитан, на којем се Милер пењао, једно је од најпрепознатљивијих обележја парка Јосемит, који покрива више од 1.000 квадратних миља. Гранитна стена висока је око 900 метара и први пут ју је слободним соло успоном савладао пењач 2017. године.
Није јасно шта се тачно десило током Милеровог успона, али његов старији брат, Дилан Милер, рекао да се Балин пењао користећи технику „lead rope solo” на рути дугој 730 метара названој Море снова.
Ово значи да је имао ужад за заштиту од пада, иако стручњаци упозоравају да је ова метода и даље веома ризична.
Дилан је рекао да је његов брат завршио успон и вероватно повлачио остатак опреме када је спустио ужад до краја и пао.
„Рекао је да се осећао најживљим када се пењао. Ја сам његов старији брат, али он је био мој ментор”, рекао је Дилан.
Милер је већи део детињства провео у Аљасци пењући се са братом и оцем, који је такође био пењач.
Брзо је постао познат алпиниста и стекао светску славу у јуну када је успео да се попне на Маунт Мекинли путем Slovak Direct, изузетно тешке руте коју је савладао за 56 сати.
Такође је пењао у Патагонији и Канадским Стеновитим планинама, где је савладао ледену стену „Reality Bath”, што није учињено 37 година, према часопису Climbing Magazine. Тај успон му је узео седам дана.
„Вероватно је имао једно од најимпресивнијих последњих шест месеци пењања од било кога кога могу да се сетим”, рекао је Клинт Хеландер, алпиниста из Аљаске, за Anchorage Daily News.
Међутим, путовање на Ел Капитан требало је да буде одмор од његовог ригорозног распореда пењања. У Јосемит је стигао пре две недеље да ужива у парку и требало је да се састане са остатком породице на одмору.
„Инспиришући је многе људе да учине ствари које су можда незамисливе, укључујући и мене. Не могу да замислим да се икада више пењем без њега”, рекао је његов брат.
Милеров Инстаграм профил, који има више од 4.500 пратилаца, сада је препун почасти од људи који су га познавали и оних који су само дивили његовој изузетној вештини и храбрости.