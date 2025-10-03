Може да изазове пожар! ОВАЈ УРЕЂАЈ ХИТНО СЕ ПОВЛАЧИ СА СРПСКОГ ТРЖИШТА! Одмах проверите да ли га имате
Повлачи се са тржишта Србије модел 33W Поwер Банк 20000мАх (ПБ2030МИ) произведен у периоду август–септембар 2024.
Национални систем за безбедност производа (НЕПРО) објавио је упозорење о повлачењу са тржишта преносивог пуњача Xiaomi Power Bank 33W 20000мАх, модел ПБ2030МИ, који је произведен у периоду август–септембар 2024. године.
Ризик од пожара
Према техничким испитивањима добављача батеријских ћелија, унутар производа утврђено је присуство металних честица које не би смеле бити присутне у батеријама. Оне у одређеним сценаријима употребе могу довести до прегревања уређаја, што представља ризик од пожара.
Добровољне мере и повраћај новца
Произвођач је покренуо добровољне мере: повлачење производа са тржишта и опозив од потрошача. Купцима ће бити извршен повраћај новца уз увид у СН ознаку производа.
БизнисКурир.рс