ВАЉАЛИ „ВИТАМИНЕ“

(ФОТО) У металне кутијице паковали по 6 „гумених медвидића“, ДРОГУ С ВИСОКИМ САДРЖАЈЕМ ТХЦ-а Ухапшен двојац осумњичен за производњу и диловање наркотика

03.10.2025. 16:16 16:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
муп
Фото: MUP

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, ухапсили су М. А. (1969) и З. М. (1996), због постојања основа сумње да су извршили кривична дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога и неовлашћено држање опојних дрога.

Полиција је осумњичене затекла и ухапсила у тренутку купопродаје опојне дроге, налик на гумене бомбоне различитих боја и високог садржаја ТХЦ-а, која представља нови појавни облик опојних дрога у Србији.

Том приликом, полиција је код осумњиченог З. М. пронашла и запленила једну мању металну кутију у којој се налазило шест гумених бомбона у облику медведића са високим садржајем ТХЦ, док је прегледом аутомобила осумњиченог М. А. пронашла укупно 12 мањих металних кутија са по шест „гумених бомбона“ у облику медведића и 36 пакетића са опојном дрогом за коју се сумња да је марихуана.

муп
Фото: MUP

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.
 

дрога продаја дрога србија хапшење хапшење због дроге
