ПОМОЗИМО САНЕЛИ (12) ДА ОЗДРАВИ! За лечење у Турској потребно 30.000 евра ТАТА И БРАТ БЛИЗАНАЦ ПУНИ НАДЕ
За разлику од брата близанца и друге здраве деце, Санела Сабо (12) из Суботице често је последње четири година провела у болницама и здравственим амбулантама, а узрок прекида њеног безбрижног детињства је што болује од инсулин зависне шећерне болести и што су у последње време гликемије изузетно нестабилне.
Девојчица има дијагнозу дијабетеса типа I и панкреас не производи инсулин због чега јој је потребна стална надокнада инсулина. Њен сензор за континуирани мониторинг гликемије се прати у ендокринолошкој амбуланти, а након дуже потраге за ефикаснијим лечењем, у дом њеног самохраног оца, стигле су вести из „Лив Хоспитал Улус“, здравствене установе у Истамбулу у Турској, са позивом на лечење матичним ћелијама и озон терапијом.
Међутим, Санелин отац, Жолт Сабо ради као помоћни радник у Суботици и његова зарада не може да покрије трошкове ћеркиног лечења за које је потребно више од 21.000 евра, колико кошта само терапија, али је неопходно да се обезбеди новац и за пратеће трошкове, специјалистичке прегледе, путне трошкове и трошкове смештаја током лечења.
- Санела је почела да остаје често без свести. Ишли смо од лекара до лекара, и прво су мислили да се то дешава на психичкој бази, а онда су открили да њен организам уопште не производи инсулин. Били смо свуда, и у Новом Саду и Београду, али њој се стање погоршало, инсулин слабо делује на њу и онда су нам препоручили да покушавамо у болници у Истанбулу. Сви су убеђени да једино терапија матичним ћелијама може да јој помогне и да је спаси последица болести – каже Жолт Сабо.
Чим сакупе новац добиће термин
Према његовим речима, потврдан одговор турских стручњака им је дао велику наду и речено им је да чим прикупе новац могу да очекују термин за недељу дана.
-Санела иде заједно са братом у школу. Види, али најчешће мутно и има проблема са ногама, а то је све због дијабетеса. Још много тога би могло да је задеси јер шећерна болест заиста изједа. Само једна терапија је 21.000 динара, потребна је и додатна терапија и да још буде код њих на праћењу. Претпостављам да ће максимално бити потребно 30.000 динара, а моја зарада је минимална и није довољна низашта од тога – каже Санелин отац.
Отац и брат близанац највећа Санелина подршка
Санела једва чека и сања полазак у Турску и верује да ће јој бити много боље након обећаних терапија, пуни наде су и отац и брат близанац.
-Много значи подршка хуманих људи који шаљу СМС на Санелин хуманитарни број 1875 при Фондацији „Буди хуман“ и свака уплата нам даје наду да ће моја ћерка поново бити добро. Свима се захваљујем од срца. У питању је много новца, али се искрено надам да ћемо успети – поручује самохрани отац близанаца из Суботице.
Како помоћи Санели да оде на лечење у Турску:
СМС 1875 на 3030, једнократна помоћ од 200 динара
Уплатом на динарски рачун: 160-6000002288670-87
Уплатом на девизни рачун: 160-6000002290127-81
ИБАН: РС35160600000229012781
SWIFT/BIC: ДБДБРСБГ