ПОМОЗИМО ЈОЈ ДА ПОБЕДИ! Миња Лапчевић води животну борбу са ретким генетским поремећајем
Миња Лапчевић напунила је четири године, али њено детињство није безбрижно.
Од првог дана живота води борбу са ретким генетским поремећајем – АДСЛ дефицијенцијом. Миња не може самостално да седи, да говори, да јасно види, а свакодневно се суочава и са епилептичним нападима.
Снагу за ову борбу даје јој њена мама Ива, генетичар и доктор наука. Заједно са тимом стручњака из Америке, покренула је истраживање о пренамени постојећих лекова, како би пронашла терапију која ће помоћи не само Мињи, већ и деци широм света која болују од овог поремећаја.
До сада, захваљујући доброј вољи и хуманости људи, успешно је прикупљено 77% потребних средстава. До циља недостаје још 140.000 УСД – и тај корак значи Мињи и другој деци прилику за здравији и срећнији живот.
Твоја помоћ може да промени будућност!
Како можеш да помогнеш:
📱 СМС: пошаљите 1417 на 3030
💳 Динарски рачун: 160-6000001511370-10
💳 Девизни рачун: 160-6000001511963-74