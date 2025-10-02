broken clouds
ПОМОЗИМО ЈОЈ ДА ПОБЕДИ! Миња Лапчевић води животну борбу са ретким генетским поремећајем

02.10.2025. 11:41 11:44
Фото: Instagram/ zajedno_od_nade_do_prilike

Миња Лапчевић напунила је четири године, али њено детињство није безбрижно.

Од првог дана живота води борбу са ретким генетским поремећајем – АДСЛ дефицијенцијом. Миња не може самостално да седи, да говори, да јасно види, а свакодневно се суочава и са епилептичним нападима.

Снагу за ову борбу даје јој њена мама Ива, генетичар и доктор наука. Заједно са тимом стручњака из Америке, покренула је истраживање о пренамени постојећих лекова, како би пронашла терапију која ће помоћи не само Мињи, већ и деци широм света која болују од овог поремећаја. 

До сада, захваљујући доброј вољи и хуманости људи, успешно је прикупљено 77% потребних средстава. До циља недостаје још 140.000 УСД – и тај корак значи Мињи и другој деци прилику за здравији и срећнији живот.

Твоја помоћ може да промени будућност!

Како можеш да помогнеш:

📱 СМС: пошаљите 1417 на 3030
💳 Динарски рачун: 160-6000001511370-10
💳 Девизни рачун: 160-6000001511963-74

 

  

хуманитарна акција
Сачувај