ТРАГЕДИЈА У ДОЛОВУ У пожару настрадао мушкарац, његов унук повређен
ПАНЧЕВО: У Долову код Панчева ноћас око 3.30 сати 70-годишњи мушкарац настрадао је у пожару, док је његов унук повређен.
Пожар је избио у кући, а када су ватрогасци угасили ватру, у једној просторији су затекли тело мушкарца, речено је за Танјуг у Полицијској управи у Панчеву.
Према првим информацијама, пожар је изазвала грејалица.
Унук настрадалог мушкарца је задобио опекотине када је покушао да га извуче из собе коју је захватио пожар.
Више јавно тужилаштво у Панчеву је наложило обдукцију тела настрадалог мушкарца.
Из Полицијске управе у Панчеву, уочи почетка грејне сезоне, апелују на грађане да провере, очисте, одржавају и воде рачуна о исправности грејних тела, пећи на чврста горива, димњака, електричних инсталација и уређаја и да на тај начин буду одговорни према себи, својим породицама и својој околини, како не би дошло до пожара у њиховим стамбеним објектима.