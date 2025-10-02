broken clouds
02.10.2025.
Нови Сад
ТРАГЕДИЈА У ДОЛОВУ У пожару настрадао мушкарац, његов унук повређен

02.10.2025. 11:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: Dnevnik.rs

ПАНЧЕВО: У Долову код Панчева ноћас око 3.30 сати 70-годишњи мушкарац настрадао је у пожару, док је његов унук повређен.

Пожар је избио у кући, а када су ватрогасци угасили ватру, у једној просторији су затекли тело мушкарца, речено је за Танјуг у Полицијској управи у Панчеву.

Према првим информацијама, пожар је изазвала грејалица.

Унук настрадалог мушкарца је задобио опекотине када је покушао да га извуче из собе коју је захватио пожар.

Више јавно тужилаштво у Панчеву је наложило обдукцију тела настрадалог мушкарца.

Из Полицијске управе у Панчеву, уочи почетка грејне сезоне, апелују на грађане да провере, очисте, одржавају и воде рачуна о исправности грејних тела, пећи на чврста горива, димњака, електричних инсталација и уређаја и да на тај начин буду одговорни према себи, својим породицама и својој околини, како не би дошло до пожара у њиховим стамбеним објектима.

Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
