ОГЛАСИО СЕ МУП О ДОЈАВАМА О БОМБАМА У ШКОЛАМА Стигле пријаве за 807 основних и средњих школа

02.10.2025. 10:54 11:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: РИНА

На подручјима свих полицијских управа на територији Републике Србије, данас до 9.30 часова, пријављено је да су постављене бомбе у укупно 807 основних и средњих школа, саопштило је Министарство унутрашњих послова.

Ангажовани су полицијски службеници надлежних полицијских управа и Полицијске управе за град Београд, Управе криминалистичке полиције, као и Управе за технику. 

О свему је обавештено надлежно тужилаштво. 

„Полицијски службеници поступају по Инструкцији о начину поступања приликом сазнања или дојаве о постављеном експлозивном средству или направи“, наводи се у саопштењу.

Такође, полицијски службеници Службе за борбу против високотехнолошког криминала Управе за технику ће се партнерима у иностранству обратити свим расположивим механизмима међународне сарадње у циљу идентификације пошиљаоца ових претњи.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
