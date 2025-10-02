ДОЈАВЕ О БОМБАМА У ШКОЛАМА ШИРОМ СРБИЈЕ Ученици и наставници евакуисани, у току прегледи зграда и школских дворишта
Јутрос су у школама широм Србије стигле дојаве о бомбама, ученици и наставници су евакуисани, а у току су истраге полиције.
Јутрос је Основна школа "Доситеј Обрадовић" у Иригу, како незваничено сазнајемо, добила дојаву о бомби. Ученици ове школе као и ССШ "Борислав Михајловић Михиз" са којом деле зграду су, наводно, послати кући.
Основна школа “Боса Милићевић” у Новом Жеднику код Суботице јутрос пре 8 часова добила је анонимну дојаву, која је стигла мејлом, о томе да је у просторијама ове осмолетке постављена бомба. Сви ученици и запослени одмах су евакуисани и напустили зграду школе. Настава се не одржава, а полиција је већ на лицу места и чека се детаљна истрага. Према незваничним информацијама, готово све школе у суботичкој општини добиле су дојаву о постављеној бомби.
Ђаци су пуштени кућама пошто процес утврђивања неће бити обављен у наредна 3-4 сата, јер надлежне екипе не стижу да обиђу све школе истовремено.
Јутрос су неке школе у Општини Сента путем мејла примиле дојаву о постављеној бомби. Надлежне службе су одмах обавештене, а евакуација објеката је спроведена у складу с прописима.
Деца, наставници и запослени су безбедно напустили школе, а полиција тренутно врши детаљну проверу објеката.
Због анонимних дојава о наводно постављеним бомбама у готово свим основним и средњим школама у Сомбору и Апатину, јутрос је у свим школама прекинута настава, а ђаци и наставници послати својим кућама. Како се незванично сазнаје, специјализоване екипе полиције обилазе све школе и проверавају ову дојаву, али се не зна да ли ће и када настава бити нормализована.
- Колико знамо неко је послао циркуларни мејл свим школама у Сомбору и Апатину, а пошто је наш секретар школе отворио мејл тек кад је почела настава и кад смо са децом ушли у учионице, хитно смо евакуисали ђаке и запослене из зграде – каже један од
професора Средње техничке школе у Сомбору
– По доласку полиције сазнали смо да се проверавају све школе, па нам је речено да, због тога што полиција не може тако брзо
да провери све школе, пошаљемо децу кући и сами напустимо зграду у чијем обезбеђењу, по протоколу, учествују само чланови кризног штаба из реда запослених – каже овај професор за „Дневник“.
Пре почетка првог школског звона, деца и родитељи који су пристизали у Основну школу "Владимир Перић Валтер" у Пријепољу, обавештени су да је стигла дојава да је у згради постављена бомба.
- Због тога ученици нису ни ушли у школско двориште, већ су одмах задржани на безбедној удаљености. На лице места очекује се долазак припадника МУП-а и контрадиверзионих екипа које ће извршити детаљан преглед школе и околног простора - потврђено је за РИНУ.
За сада нема потврде о томе да ли је у питању лажна дојава или стварна претња, а ситуација се прати и о даљим корацима ће одлучивати надлежни органи
Како сазнајемо, рано јутрос послате су дојаве о постављеним бомбама у више школа на територији Града Сомбора, слична ситуација забележена је и у Зрењанину, Кикинди и Суботици.
Како незванично сазнајемо, и у школе у Степановићеву је стигла дојава о постављеним бомбама.