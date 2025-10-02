НАКОН УКИДАЊА ПРВОСТЕПЕНЕ ПРЕСУДЕ ЗА САОБРАЋАЈКУ НА БЕОГРАДСКОМ КЕЈУ У НОВОМ САДУ Суђење за несрећу у којој је страдала девојка почело изнова
У новосадском Вишем суду јуче је изнова почело суђење Огњену Кљајићу (32), који се терети за саобраћајну несрећу на Београдском кеју у Новом Саду, у којој је живот изгубила Милица Милићевић (28) из Новог Сад, а тешко повређен њен момак Зоран Јанковић (25).
До понављања поступка дошло је након што је Апелациони суд у Новом Саду укинуо је првостепену пресуду због битне повреде одредаба кривичног поступка и на основу непотпуно утврђеног чињеничног стања.
Подсетимо, окривљени Огњен Кљајић 13. јуна 2024. године је оглашен кривим и осуђен на јединствену казну затвора у трајању од пет година. Он је осуђен на четири године затвора за кривично дело тешко дело против безбедности јавног саобраћаја и две године за непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди, па је тако донета једнинсвена казна од пет година.
Такође, изречена му је и мера безбедности забране управљања моторним возилом Б категорије у трајању од пет година, рачунајући од правноснажности пресуде, с тим да се време проведено на издржавању казне затвора не урачунава у трајање мере.
Прерано прекинут живот
У овој саобраћајној несрећи погинула је Милица Милићевић. Она је након удеса, у тешком и бесвесном стању, превезена на одељење реанимације Ургентног центра КЦВ, али је, нажалост, упркос напорима лекара преминула.
Према речима њених пријатеља, била је девојка пред којом је била перспективна уметничка каријера, која је прерано прекинута. Завршила је Академију уметности у Новом Саду, смер филмске продукције.
У поновљеном поступку наложено је суду да изведе све доказе које је извео у ранијем поступку и поново испита вештак саобраћајне струке, а по потреби да изведе и друге доказе.
Окривљени Огњен Кљајић је на јучерашњем рочишту рекао да остаје при одбрани изнетој у претходном поступку, када је рекао да се не осећа одговорним за несрећу. Додао је и да неће да одговара на питања пуномоћника оштећених и јавног тужиоца.
Подсетимо, стравична саобраћајна несрећа догодила се у ноћи између 7. и 8. августа 2021. године, око 1.20 иза поноћи, на Београдском кеју, када је окривљени Огњен Кљајић возећи ренџ ровер у правцу ка Улици Бајчи Жилинског налетео на двоје младих који су се налазили на скутеру којим је управљао Зоран Јанковић. Возач ренџ ровера се није зауставио након удеса, него је напустио место несреће и оставио оштећене, али је убрзо пронађен на основу регистарске таблице, која му је отпала и одређено му је задржавање.
Пред судијом 10. децембра
Наредни главни претрес заказан је за 10. Децембар, када би требало да буду саслушани вештак саобраћајне струке Милан Симеуновић, психијатар др Милијане Дражетин, судски вештак професор др Драган Драшковић и привилеговани сведок, односно отац окривљеног Огњена Кљајића.
После саобраћајне несреће, како је током суђења рекао судски вештак професор др Драган Драшковић, окривљеном Кљајићу приликом алкотестирања дрегером измерено је 1,77 промила алкохола у организму, док је резултат вађења крви показао 2,05 промила. Према речима вештака психијатра др Милијане Дражетин, измерене количине алкохолисаности после несреће представљају доњу границу тешког пијанства.
Иначе, како се могло чути током суђења, и возач скутера је имао алкохола у крви, што је оцењено као средња алкохолисаност и његова способност, према речима др Дражетин, да управља моторним возилом била је смањена због алкохола.