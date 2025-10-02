ШКОЛЕ У ЈУЖНОБАЧКОМ ОКРУГУ ПРИМИЛЕ ДОЈАВЕ О БОМБАМА Деца се масовно евакуишу, полиција на терену
Школе у Јужнобачком округу примиле су мејл да су у њиховим објектима постављене бомбе, незванично сазнаје "Блиц" из извора у новосадској полицији.
Деца се евакуишу у дворишта или их пуштају кући. Полиција је на терену.
Јутрос је Основна школа "Доситеј Обрадовић" у Иригу, како незваничено сазнајемо, добила дојаву о бомби. Ученици ове школе као и SSŠ "Борислав Михајловић Михиз" са којом деле зграду су, наводно, послати кући.
Основна школа “Боса Милићевић” у Новом Жеднику код Суботице јутрос пре 8 часова добила је анонимну дојаву, која је стигла мејлом, о томе да је у просторијама ове осмолетке постављена бомба. Сви ученици и запослени одмах су евакуисани и напустили зграду школе. Настава се не одржава, а полиција је већ на лицу места и чека се детаљна истрага. Према незваничним информацијама, готово све школе у суботичкој општини добиле су дојаву о постављеној бомби.
Ђаци су пуштени кућама пошто процес утврђивања неће бити обављен у наредна 3-4 сата, јер надлежне екипе не стижу да обиђу све школе истовремено.
Јутрос су неке школе у Општини Сента путем мејла примиле дојаву о постављеној бомби. Надлежне службе су одмах обавештене, а евакуација објеката је спроведена у складу с прописима.
Деца, наставници и запослени су безбедно напустили школе, а полиција тренутно врши детаљну проверу објеката.
Како незванично сазнајемо, и у школе у Степановићеву је стигла дојава о постављеним бомбама.