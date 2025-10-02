(ФОТО) НАПАД У СИНАГОГИ НА ЈОМ КИПУР Избодено ножем више људи, нападач упуцан?
Велики број припадника полиције окружио је синагогу у Манчестеру у којој је наводно дошло до напада.
Према незваничним информацијама, избодено је више људи.
Локални медији јављају да је полиција упуцала нападача. Наводно је он неутралисан у дворишту синагоге. Полиција се још није званично огласила о овим наводима.
Градоначелник је само саопштио да је у питању "озбиљан инцидент". Он је позвао све грађане да избегавају ово подручје.
The police have shot terrorists attacking a synagogue here in Manchester 🚨 pic.twitter.com/DhyhVAYFhZ
— WATCHTOWER (@news_24_365) October 2, 2025
У овом тренутку нема више података о самом нападу.
Инцидент у Манчестеру догодио се на Јом Кипур - најсветији дан у јеврејском верском календару, када велики број Јевреја посећује синагоге и пости.
На лицу места су и бројне лекарске екипе које пружају помоћ повређенима.