(ФОТО) НАПАД У СИНАГОГИ НА ЈОМ КИПУР Избодено ножем више људи, нападач упуцан?

02.10.2025. 11:57 12:16
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
манчестер
Фото: Tanjug (Peter Byrne/PA via AP)

Велики број припадника полиције окружио је синагогу у Манчестеру у којој је наводно дошло до напада.

Према незваничним информацијама, избодено је више људи.

Локални медији јављају да је полиција упуцала нападача. Наводно је он неутралисан у дворишту синагоге. Полиција се још није званично огласила о овим наводима.

2
Фото: TANJUG/ Peter Byrne/PA via AP

Градоначелник је само саопштио да је у питању "озбиљан инцидент". Он је позвао све грађане да избегавају ово подручје.

У овом тренутку нема више података о самом нападу.

2
Фото: TANJUG/ Peter Byrne/PA via AP

Инцидент у Манчестеру догодио се на Јом Кипур - најсветији дан у јеврејском верском календару, када велики број Јевреја посећује синагоге и пости.

На лицу места су и бројне лекарске екипе које пружају помоћ повређенима.

