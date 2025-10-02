light rain
УХАПШЕНА ЖЕНА КОЈА ЈЕ НАПАЛА САНДРУ БОЖИЋ Приведенa у полицијску станицу због вербалног и физичког напада

02.10.2025. 12:17 12:40
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
сандра
Фото: Дневник / Ф. Бакић

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду идентификовали су и довели у полицијску станицу Вождовац В. А. (1976) која је, како се сумња, јуче, око 14.15 часова на Вождовцу, вербално, а потом и физички напала потпредседницу Покрајинске владе Војводине Сандру Божић.

Сумња се да је В. А. , која је била на мотоциклу, прво вербално напала оштећену, а потом је физички напала и повредила јој руку. 

Сандри Божић помоћ је указана у КБЦ Бежанијска коса, а полиција је о догађају обавестила надлежно тужилаштво по чијем налогу поступа у расветљавању свих околности. 

Полиција је обавила разговор са обе учеснице овог догађаја и о свему обавестила Друго основно јавно тужилаштво у Београду, које је наложило да му се достави извештај на даљу надлежност.

