Уклоњен ћирилични натпис "Волим Косовску Митровицу" из тог града
КОСОВСКА МИТОВИЦА: Непознате особе уклониле су јутрос натпис "Волим Косовску Митровицу", који је био постављен у северном делу тог града, на раскрсници улица Краља Петра првог и Књаза Милоша.
Слова на натпису, који је уклоњен јутрос око 9.30 сати, у дужини од 17 метара била су ћирилична и светлећа, преноси телевизија Мост.
Натпис је био постављен у склопу друге фазе изградње кружног тока на тој раскрсници.
Такозвана косовска полиција била је присутна на лицу места.
Члан Председништва Српске листе и кандидат за градоначелника Северне Митровице Милан Радојевић изјавио је данас да је уклањање натписа "Волим Косовску Митровицу", који је био постављен у северном делу тог града, још једна провокација режима Аљбина Куртија и одлазећег градоначелника са циљем да се изазове дестабилизација.
Радојевић је позвао грађане да изађу на локалне изборе 12. октобра и да, како је рекао, врате град у српске руке и у руке оних који воле Митровицу.
''Још једна провокација Куртијевог режима и одлазећег градоначелника. Наиме, скида се знак који сви Митровчани у овом граду воле'', указао је Радојевић, наведено је у објави Српске листе на Инстаграму.
Позвао је грађане да остану мирни и да не наседају на провокације, а да своју вољу искажу на изборима 12. октобра.