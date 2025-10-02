light rain
Уклоњен ћирилични натпис "Волим Косовску Митровицу" из тог града

02.10.2025. 12:31 12:37
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: Ф. Бакић/Косовска Митровица

КОСОВСКА МИТОВИЦА: Непознате особе уклониле су јутрос натпис "Волим Косовску Митровицу", који је био постављен у северном делу тог града, на раскрсници улица Краља Петра првог и Књаза Милоша.

Слова на натпису, који је уклоњен јутрос око 9.30 сати, у дужини од 17 метара била су ћирилична и светлећа, преноси телевизија Мост.

Натпис је био постављен у склопу друге фазе изградње кружног тока на тој раскрсници.

Такозвана косовска полиција била је присутна на лицу места.

Члан Председништва Српске листе и кандидат за градоначелника Северне Митровице Милан Радојевић изјавио је данас да је уклањање натписа "Волим Косовску Митровицу", који је био постављен у северном делу тог града, још једна провокација режима Аљбина Куртија и одлазећег градоначелника са циљем да се изазове дестабилизација.

Радојевић је позвао грађане да изађу на локалне изборе 12. октобра и да, како је рекао, врате град у српске руке и у руке оних који воле Митровицу.

''Још једна провокација Куртијевог режима и одлазећег градоначелника. Наиме, скида се знак који сви Митровчани у овом граду воле'', указао је Радојевић, наведено је у објави Српске листе на Инстаграму. 

Позвао је грађане да остану мирни и да не наседају на провокације, а да своју вољу искажу на изборима 12. октобра.

косово и метохија косовска митровица
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
