УКИДА СЕ РТВ ТАКСА Од данас наступају многе промене и за Србе У БАНКАМА НОВА ПРАВИЛА
Месец октобар 2025. доноси неколико важних промена које би становници Немачке требало да знају.
Међу њима су повратак на зимско рачунање времена, новости у вези РТВ таксе, као и промене у банковним трансакцијама.
Помицање казаљке сата – повратак на зимско рачунање времена 2025.
Као и сваке године, у ноћи са суботе 25. на недељу 26. октобра 2025. помера се казаљка сата за један сат уназад. Тачно у 3 ујутру казаљке се враћају на 2, чиме добијамо сат више сна.
Јутра ће бити светлија, али ће мрак падати раније у вечерњим сатима. Ова промена означава званичан повратак на зимско рачунање времена и трајаће до пролећа 2026.
Студенти ослобођени РТВ таксе од зимског семестра 2025/26.
Добре вести за студенте у Немачкој: од зимског семестра 2025/26. сви који примају BAföG и не живе са родитељима моћи ће да затраже ослобађање од плаћања РТВ таксе (Рундфункбеитраг).
Ослобађање важи и за студентске заједнице (WG) у којима сви станари примају BAföG. Да би ступило на снагу, потребно је поднети званичан захтев, пише магазин Феникс.
СЕПА уплате сигурније – нова правила за банке од 9. октобра
Од 9. октобра све банке и штедионице у ЕУ обавезне су да проверавају име примаоца код сваке СЕПА уплате, упоређујући га са унетим ИБАН-ом. Циљ је спречавање грешака и превара. Провера ће се одвијати у реалном времену пре одобравања трансакције.
Такође, све банке у еврозони од истог датума морају омогућити тренутне уплате (инстант payments) – и то без додатних трошкова у односу на стандардне трансфере.
Обавезна електронска здравствена документација од 1. октобра
Од 1. октобра сви лекари и психотерапеути у Немачкој обавезни су да користе електронски здравствени картон (еПА), осим ако се пацијент томе изричито не успротиви.
У картону ће се чувати налази, лабораторијски резултати и лекарска писма, што дигитализује и олакшава здравствену администрацију.
Нови ЕУ систем уласка/изласка почиње 12. октобра
ЕУ од 12. октобра започиње пробну фазу новог дигиталног система уласка и изласка (ЕЕС) за држављане ван ЕУ.
Систем користи биометријске податке (отисци прстију, фотографије лица, подаци о путовању) и постепено замењује класичне печате у пасошима. Циљ је прецизније праћење боравка и откривање злоупотребе идентитета.
Windows 10 одлази у пензију – крај подршке од 14. октобра
Microsoft званично завршава подршку за Windows 10 14. октобра 2025. године. То значи крај бесплатних безбедносних ажурирања.
Корисници који наставе да користе овај систем излажу се безбедносним ризицима. Алтернатива је надоградња на Windows 11 или куповина проширених безбедносних ажурирања (ЕСУ) за 30 долара годишње (око 27 евра).
Од 1. октобра поново дозвољено орезивање живица и дрвећа
Са 1. октобром завршава се сезонска забрана орезивања живица и дрвећа, уведена ради заштите птица и других животиња током сезоне гнежђења.
Власници дворишта и вртлари поново могу интензивније орезивати и уклањати зеленило у својим окућницама.