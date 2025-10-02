НОВИ ПОЧЕТАК ИЗА РЕШЕТАКА: У Забели помажу осуђеницима да се обуче за дефицитарне послове
Представници Казнено-поправног завода у Пожаревцу (Забели) и Националне службе за запошљавање (НСЗ) потписали су споразум о сарадњи који подразумева обуку за осуђена лица која се налазе пред истеком казне, у циљу добијања свих потребних информација за активно тражење посла.
У саопштењу Управе за извршење кривичних санкција је наведено да ће осуђена лица стећи корисне информације и практично знање, не само како да напишу радну биографију и разговарају са потенцијалним послодавцима, већ ће добити и смернице које се односе на започињање посла.
"Осуђена лица која се налазе у полуотвореном одељењу и којима ускоро истиче казна, а желе да буду део ових обука, моћи ће да се упознају са регулативом која их чека у процесу проналаска посла, али и са препрекама са којима могу да се суоче", рекао је директор Управе за извршење кривичних санкција Дејан Царевић.
Царевић је рекао да се у Забели годинама уназад организују обуке за неке од најзахтевнијих и најплаћенијих послова на тржишту рада, као што су послови заваривача, пекара, послови израде ситоштампе и други.
"Од 2015. године до данас је 1.230 осуђеника у овом заводу завршило обуку за дефицитарне послове и сви су, осим сертификата, стекли и знање на тешким пословима који траже посвећеност“, нагласио је он.
Царевић је навео да сви програми у казнено-поправним заводима имају за циљ да олакшају повратак бивших осуђених лица у заједницу која са, друге стране, треба да им укаже поверење и пружи прилику да се запосле на основу стеченог знања и радног искуства.
"Управа ће наставити да спроводи све оне пројекте који показују своју одрживост кроз запошљавање бивших осуђеница и осуђеника, али целокупна друштвена заједница мора да покаже одговорност кроз пружање прилике потенцијално маргинализованим категоријама да изграде финансијску сигурност", рекао је Царевић.
Директор Управе је захвалио Националној служби за запошљавање на подршци коју ће пружити осуђеницима за њихову што лакшу реинтеграцију у заједницу.