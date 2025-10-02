broken clouds
11°C
02.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
99.6426
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОВЕ ШАНСЕ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ УНИЦЕФ донира асистивну технологију

02.10.2025. 10:52 10:56
Пише:
Љубица Петровић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
деца
Фото: Уницеф

Уницеф у Србији и Интеса фондација филантропска организација обезбедили су хуманоидног робота и асистивну технологију за шест ресурсних центара у Србији да би се омогућила већа доступност асистивне технологије деци са сметњама у развоју.

Сваки пакет асистивне технологије који су добили ресурсни центри садржи 15 артикала, укључујући тастатуру са увећаним тастерима, комуникационе тастере, дидактичке игре и тактилна помагала. Ови производи помажу деци да превазиђу препреке у комуникацији, социјализацији и учењу и да развијају потенцијале, самосталност и осећај припадности заједници. Набављен је и један хуманоидни робот који је уступљен школама на коришћење. Хуманоидни роботи представљају високотехнолошка наставна средства која наставницима омогућавају да кроз интерактивне методе и савремене приступе укључе све ученике, а посебно децу са сметњама у развоју.

- Образовање је темељ једнаких шанси и друштва које верује у потенцијал сваког детета. Управо из тог разлога Интеса фондација са поносом подржава иницијативе које омогућавају свој деци да расту и уче раме уз раме са својим вршњацима - рекла је Марија Савић, управитељ Интеса фондације филантропске организације.

Увођење робота у образовни процес комбинује предности технологије са стручним знањем наставника и доприноси бољој мотивацији и резултатима свих ученика.

- Школе и наставници добијају ресурсе да своју праксу унапреде и прилагоде потребама сваког ученика. Наставницима ће ове нове технологије и дигитални алати помоћи не само да прилагоде приступ ученицима, већ и да подигну мотивацију све деце у одељењу - истакла је Тања Ранковић, руководитељка програма образовања у Уницефу.

Помоћник министра просвете проф. др Снежана Вуковић рекла је да је ово Министарство посвећено стварању образовног система у којем свако дете има једнаке шансе да учи и развија своје потенцијале.

сметње у развоју роботи
Извор:
Дневник
Пише:
Љубица Петровић
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај