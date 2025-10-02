НОВЕ ШАНСЕ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ УНИЦЕФ донира асистивну технологију
Уницеф у Србији и Интеса фондација филантропска организација обезбедили су хуманоидног робота и асистивну технологију за шест ресурсних центара у Србији да би се омогућила већа доступност асистивне технологије деци са сметњама у развоју.
Сваки пакет асистивне технологије који су добили ресурсни центри садржи 15 артикала, укључујући тастатуру са увећаним тастерима, комуникационе тастере, дидактичке игре и тактилна помагала. Ови производи помажу деци да превазиђу препреке у комуникацији, социјализацији и учењу и да развијају потенцијале, самосталност и осећај припадности заједници. Набављен је и један хуманоидни робот који је уступљен школама на коришћење. Хуманоидни роботи представљају високотехнолошка наставна средства која наставницима омогућавају да кроз интерактивне методе и савремене приступе укључе све ученике, а посебно децу са сметњама у развоју.
- Образовање је темељ једнаких шанси и друштва које верује у потенцијал сваког детета. Управо из тог разлога Интеса фондација са поносом подржава иницијативе које омогућавају свој деци да расту и уче раме уз раме са својим вршњацима - рекла је Марија Савић, управитељ Интеса фондације филантропске организације.
Увођење робота у образовни процес комбинује предности технологије са стручним знањем наставника и доприноси бољој мотивацији и резултатима свих ученика.
- Школе и наставници добијају ресурсе да своју праксу унапреде и прилагоде потребама сваког ученика. Наставницима ће ове нове технологије и дигитални алати помоћи не само да прилагоде приступ ученицима, већ и да подигну мотивацију све деце у одељењу - истакла је Тања Ранковић, руководитељка програма образовања у Уницефу.
Помоћник министра просвете проф. др Снежана Вуковић рекла је да је ово Министарство посвећено стварању образовног система у којем свако дете има једнаке шансе да учи и развија своје потенцијале.