(ВИДЕО) СПАКТАКУЛАРАН ПРИЗОР НА КОПАОНИКУ Снег веје ли, веје, температуре у минусу РХМЗ ИЗДАО УПОЗОРЕЊЕ
Током ноћи снежне падавине погодиле су већи део региона. Снег је падао на вишим надморским висинама, а највише га је било на подручју Копаоника где су реаговале и надлежне службе за чишћење путева.
- Тренутно је ситуација под контролом, али смо у максималној приправности јер су снежне падавине најављене и вечерас. На подручју Копаоника је интервенисано, ту има око пет центиметра снега. Возачима саветујемо велики опрез, јер знамо да су зимске гуме обавезне тек од 1. новембра, каже за РИНУ Сенад Ибрагић из предузећа Нови Пазар Пут.
Снежне падавине мањим интензитетом падале су и на подручју општине Ивањица.
- Снег се није задржавао на Голији током ноћи, нема проблема. Полутеренска возила обилазе планинска села, два камиона су спремна да крену на терен ако за тим буде било потребе, рекао је Витомир Арсовић из Путева Ивањица.
Снег на почетку октобра није заобишао ни север Црне Горе. Обелели су врхови Бјеласице и Дурмитора, а на Жабљаку се задржао у селима, али и по крововима у самом центру општине.
РХМЗ се огласио упозорењем још јутрос у 5
Данас и сутра облачно са кишом и хладно, осим на северозападу Војводине где ће се задржати суво време. Обилније падавине очекују се у југозападним, јужним, централним и источним пределима Србије, и то посебно у четвртак у другом делу дана, затим током ноћи ка петку и у петак пре подне. У већини места се очекује између 60 и 100 mm, локално и до 120 mm кише за период од 48 х.