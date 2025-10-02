ТУКАО МАЛОЛЕТНИКА И ПОНИЖАВАО ГА ИСПРЕД ШКОЛЕ Јавност шокирана оним што су урадили очевици
Нови случај вршњачког насиља који је снимљен паметним телефонима догодио се јуче испред једне загребачке средње школе.
Осим физичког напада, на снимку који је у поседу Јутарњег листа, види се и понижавање и вређање једног од ученика.
Снимак који је, незванично се сазнаје, пријављен полицији, није објављен због заштите идентитета малолетника.
Ради се о сукобу у којем је младић обучен у црно, након кратке свађе са својим вршњаком, извукао гумену палицу коју је крио испод јакне и почео да га удара по глави.
"Клекни доле, а сад се одмах извини", рекао му је након неколико снажних удараца палицом. Младић је то и учинио, а његов нападач је потом наставио да виче на њега.
За крај му је опалио и шамар, а онда су обојица, заједно са још двојицом вршњака, отишли.
Како пише хрватски лист, насиље се догодило усред бела дана, а младића са палицом није ометало ни то што су око њих стајали други школарци. Неки су снимали, неки су се пак свему смејали.
Из загребачке полиције се још нису огласили поводом овог случаја.
Недавно је у једном загребачком насељу дошло до сличног ружног инцидента где је група ученика снимала жртву, свог вршњака, кога су терали да пред њима клечи и извињава се.
Ради се, тврде стручњаци, о забрињавајућем тренду међу младима који уместо да помогну жртви све снимају.