НА ДАНАШЊИ ДАН ПРЕ 81 ГОДИНУ ПЕТРОВГРАД ПОСТАО ЗРЕЊАНИН Две године пре тога град је ослобођен од нациста
Дан ослобођења града у Другом светском рату обележава се данас у Зрењанину.
На данашњи дан, пре 81 годину, односно 2. октобра 1944, јединице Црвене армије и партизанских одреда ослободиле су тадашњи Петровград.
Две године касније, такође 2. октобра, Петровград је променио име у Зрењанин.
Други октобар се обележава у знак сећања на ослобођење града од немачког окупатора у Другом светском рату 1944. године. Тог дана јединице Црвене армије и партизанских народноослободилачких одреда ушле су у тадашњи Петровград и заједничким снагама окончале четворогодишњу владавину немачког окупатора на овим просторима.
У борбама за ослобођење погинуло је и 220 бораца Црвене армије, који су сахрањени у заједничку гробницу на спомен-гробљу на Багљашу.
Две године након тога, град је добио ново име. На свечаној седници Градског народног одбора тадашњег Петровграда одлучено је да, поводом двогодишњице ослобођења града од нацистичке немачке окупације у Другом светском рату, овај банатски град добије име по народном хероју Жарку Зрењанину (1902 – 1942), члану ЦК КПЈ, политичком секретару Покрајинског комитета КПЈ за Војводину и организатору устанка у Војводини.