ДРЖАВА ПРОДАЈЕ КУЋЕ ПО НЕВЕРОВАТНИМ ЦЕНАМА На продају некретнине у околини Зрењанина, Житишту и Новом Бечеју НЕ СМЕТЕ ДА ПРОПУСТИТЕ ОВУ ПРИЛИКУ
Републичка дирекција за имовину објавила је јавни оглас о продаји непокретности у својини Републике Србије прикупљањем писаних понуда. На списку се налазе непокретности на територији града Зрењанина и општина Житиште и Нови Бечеј.
Држава продаје породичну кућу у улици Стевице Јовановића у Белом Блату, површине 136 квадратних метара, са земљиштем од 1.378 квадрата. Некретнина се продаје по почетној цени од 15.102 евра.
У Торку, селу на територији општине Житиште, на продају су понуђене две непокретности. Једну чине зграда техничких услуга - технички сервис, површине 830 квадрата, и помоћна зграда од 277 квадратних метара, и продају се по почетној цени од 187.259 евра. Друга непокретност се налази у Бегејској улици и у питању је породична кућа површине 87 квадрата, чија је почетна цена 4.028 евра.
Републичка дирекција за имовину продаје у општини Нови Бечеј, односно у селу Бочар, објекат у Добровољачкој улици, површине 131 квадрат, који се налази на земљишту укупне површине 787 метара квадратних, и то по почетној цени од 5.981 евро.
Купци ових непокретности су у обавези да измире све доспеле, а неизмирене обавезе настале до момента уласка у посед, као и евентуалне трошкове поновног прикључења на електродистрибутивни систем.
Понуде за куповину достављају се најкасније до 16. октобра, а отварање приспелих понуда обавиће се комисијски 20. октобра.