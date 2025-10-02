ВУЧИЋ РАЗГОВАРАО СА ПЛЕНКОВИЋЕМ О НИС-у Хрватски премијер добро разуме тежину ситуације у којој се Србија налази
Председник Александар Вучић изјавио је данас у Копенхагену да је разговарао са хрватским премијером Андрејом Пленковићем о Нафтној индустрији Србије, и да он разуме тежину ситуације, али да су за то пре свега надлежни Руси и Американци, а не Европа.
Вучић је по доласку на Самит Европске политичке заједнице новинарима рекао да ће и данас на скупу разговарати о америчким санкцијама НИС-у и са другим лидерима.
-Причао сам са хрватским премијером још синоћ. Причао сам са Андријом Пленковићем. Он добро разуме тежину позиције у којој се Србија налази, јер после извесног времена ви де фацто остајете без рафинерије. То није само питање увоза нафте, то је питање и финансијских санкција. Пошто сам слушао људе који говоре како немамо домаћу банку, имамо домаћу банку - рекао је Вучић на питање новинара да ли ће искористити прилику да разговара о НИС- и са хрватским премијером, али и са бројним другим лидерима који су ту.
Вучић је рекао да за разлику од претходног периода имамо успешну домаћу банку са минималним НПЛ-овима или ненаплативим кредитима - Банку Поштанску штедионицу.
-И она ће свакако остати последња, али проблем је да имамо и друге домаће банке приватне које раде са НИС-ом, али нико неће да остане да ради под америчким санкцијама и да ризикује америчке санкције, јер је то крај банки. Дакле, не можете због једне компаније да изгубите све банке, просто је то немогуће. Али толико када људи не знају шта говоре и како говоре и биће много проблема, биће много проблема у сваком смислу, али те проблеме ћемо да решавамо. Мало овде колико можете да разговарате, али нису овде сасвим надлежни, надлежни су Руси и Американци, тако да са њима морамо да разговарамо - навео је Вучић.