БЕЧКА ПОЛИЦИЈА СЕ ХВАТАЛА ЗА ГЛАВУ Србин (22) је прво дивљао аутом, бежао органима реда, није имао важећу возачку дозволу и ТУ НИЈЕ КРАЈ
Јуче ујутру на аутопуту А22 у Бечу, у Аустрији, одиграла се сцена која је могла да се заврши трагедијом.
У главној улози био је 22-годишњи држављанин Србије, чији је аутомобил привукао пажњу полиције због изразито бучног ауспуха.
Полицијски службеници су одмах покушали да га зауставе, али је возач само на тренутак смањио брзину пре него што је нагло скренуо на главну траку и одбио да стане.
Како тамошња полиција наводи, током бекства возач је направио више саобраћајних прекршаја и озбиљно угрозио безбедност других учесника у саобраћају.
Приликом хапшења полицајац задобио повреде
Након узбудљиве потере, полицији је коначно успело да заустави возача који није имао важећу возачку дозволу.
Такође, како јављају, приликом хапшења један полицајац је задобио лакше повреде.
Бечка полиција истиче да ће против возача бити покренути одговарајући прекршајни и кривични поступци због одбијања заустављања и угрожавања безбедности у саобраћају.