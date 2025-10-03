moderate rain
8°C
03.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БЕЧКА ПОЛИЦИЈА СЕ ХВАТАЛА ЗА ГЛАВУ Србин (22) је прво дивљао аутом, бежао органима реда, није имао важећу возачку дозволу и ТУ НИЈЕ КРАЈ

03.10.2025. 17:24 17:26
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Блиц.рс
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Јуче ујутру на аутопуту А22 у Бечу, у Аустрији, одиграла се сцена која је могла да се заврши трагедијом.

У главној улози био је 22-годишњи држављанин Србије, чији је аутомобил привукао пажњу полиције због изразито бучног ауспуха.

Полицијски службеници су одмах покушали да га зауставе, али је возач само на тренутак смањио брзину пре него што је нагло скренуо на главну траку и одбио да стане.

Како тамошња полиција наводи, током бекства возач је направио више саобраћајних прекршаја и озбиљно угрозио безбедност других учесника у саобраћају.

Приликом хапшења полицајац задобио повреде

Након узбудљиве потере, полицији је коначно успело да заустави возача који није имао важећу возачку дозволу.

Такође, како јављају, приликом хапшења један полицајац је задобио лакше повреде.

Бечка полиција истиче да ће против возача бити покренути одговарајући прекршајни и кривични поступци због одбијања заустављања и угрожавања безбедности у саобраћају.

Denise Auer / Heute.at

србин беч аутомобилом
Извор:
Дневник/Блиц.рс
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај