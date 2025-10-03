Велика акција полиције у Београду ПРЕТРЕСИ И ХАПШЕЊА НА ВИШЕ ОД 50 ЛОКАЦИЈА На удару групе повезане с ватреним обрачуном у Вишњичкој бањи
03.10.2025. 18:07 18:12
У Београду је у току велика акција припадника Управе криминалистичке полиције и Вишег јавног тужилаштва у Београду, на чијем су удару навијачи блиски „Принципима“ Вељка Беливука и групе „Анти Роми“ Лазара Маринковића Луцифера, сазнаје Курир.
Претреси на више локација у Вишњичкој бањи, али и широм престонице, су у току. Како сазнајемо, у току су претреси на више од 50 локација.
Подсетимо, Маринковић је ухапшен пре два дана, пошто се сумњичи да је учествовао у ватреном обрачуну у једном кафићу у Вишњичкој бањи. У пуцњави је, подсетимо, рањено петоро људи, а једна жена која се случајно затекла у локалу је убијена.