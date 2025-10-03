moderate rain
7°C
03.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Велика акција полиције у Београду ПРЕТРЕСИ И ХАПШЕЊА НА ВИШЕ ОД 50 ЛОКАЦИЈА На удару групе повезане с ватреним обрачуном у Вишњичкој бањи

03.10.2025. 18:07 18:12
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс
Коментари (0)
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

У Београду је у току велика акција припадника Управе криминалистичке полиције и Вишег јавног тужилаштва у Београду, на чијем су удару навијачи блиски „Принципима“ Вељка Беливука и групе „Анти Роми“ Лазара Маринковића Луцифера, сазнаје Курир.

Претреси на више локација у Вишњичкој бањи, али и широм престонице, су у току. Како сазнајемо, у току су претреси на више од 50 локација.

Подсетимо, Маринковић је ухапшен пре два дана, пошто се сумњичи да је учествовао у ватреном обрачуну у једном кафићу у Вишњичкој бањи. У пуцњави је, подсетимо, рањено петоро људи, а једна жена која се случајно затекла у локалу је убијена.

Курир.рс

хапшења вишњичка бања Претрес
Извор:
Курир.рс
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај