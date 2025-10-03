moderate rain
9°C
03.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1569
usd
99.8354
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У СЕПТЕМБРУ ВИШЕ 15.000 САОБРАЋАЈНИХ ПРЕКРШАЈА У БЛИЗИНИ ШКОЛА Возачи за школу не хају, ево која су саобраћајна правила кршили

03.10.2025. 16:01 16:08
Пише:
Дневник
Извор:
ДНевник
Коментари (0)
муп
Фото: МУП Србије

Припадници саобраћајне полиције Министарства унутрашњих послова санкционисали су више од 15.000 прекршаја у зонама школа током акције „Школа“ која је током септембра спроведена на територији целе земље у циљу унапређења безбедности деце у саобраћају.

Како је саоптено из МУП- а Србије, више од половине возача санкционисано је због прекорачења брзине, укупно 8.280, док је због непрописног коришћења мобилног телефона и због непрописног паркирања у зонама школа санкционисано по 875 возача.

Такође, припадници саобраћајне полиције током спровођења акције искључили из саобраћаја чак 149 возача који су у зонама школа управљали возилом под дејством алкохола, од чега је 30 задржано на трежњењу због управљања возилом са више од 1,20 промила алкохола у организму.

Поред мера у контроли саобраћаја, припадници саобраћајне полиције током септембра одржали су 465 предавања и радионица на тему безбедног учешћа деце у саобраћају као пешака, бициклиста и путника у возилу.

Током спровођења акције, у зонама школа није се догодила ниједна саобраћајна незгода са теже повређеном децом.

Наводи се и  да ће припадници саобраћајне полиције и у наредном периоду реализовати предавања и радионице у циљу саобраћајног образовања и васпитања деце, док ће у зонама свих школа бити предузимане мере појачане контроле саобраћаја

МУП Србије саобраћајни прекршаји школска година
Извор:
ДНевник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај