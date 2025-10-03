ПАДАВИНЕ НЕ ПЛАНИРАЈУ ВИКЕНД ПРЕДАХ! Готово цела земља у црвеном РХМЗ ОБЈАВИО КАДА И ГДЕ СТИЖЕ НАЈЈАЧЕ НЕВРЕМЕ
Обилна киша и снег који падају последњих 48 сати паралисали су делове Србије, а према прогнози РХМЗ и радарским снимцима, падавине се неће зауставити све до сутра.
Субота ће донети кратак предах, али већ у недељу по подне очекује нас нови талас пљускова, а у понедељак можда и снега!
Како се на радарским снимцима може видети, у Београду, али и осталим деловима земље, падавине ће данас бити посебно интензивне око 15 часова, па још два-три сата након тога.
Затим ће почети да слабе, а сутра око поднева очекује се и потпуни престанак падавина. Међутим, већ у недељу током јутра, а онда и око поднева интензивније, следи нова тура пљускова.
Судећи по радарским снимцима, падавине ће постајати све интензивније како дан буде одмицао, а југозападне делове у понедељак, у току јутра, може да изненади и снег.
Обилне падавине се очекују још наредна три-четири сата
Како је РХМЗ најавио, и током данашњег дана задржаће се облачно и хладно време са кишом, у брдско-планинским пределима југозападне, јужне, југоисточне и источне Србије са снегом уз повећање висине снежног покривача, а само ће се на северозападу Војводине задржати суво време. Ветар ће бити умерен, понегде и јак, северни и северозападни.
– Највиша температура од 3 на југу до 13 степени на северу земље – наводе из РХМЗ.
Обилне падавине се очекују још наредна три-четири сата, и то углавном у централним и источним крајевима, док ће после подне и увече доћи до постепеног слабљења интензитета падавина.
Време за викенд
Према прогнози РХМЗ, у суботу ујутру биће облачно са слабом кишом, у брдско-планинским пределима са слабим снегом. Пре подне очекује се престанак падавина, а од средине дана и краткотрајно разведравање са запада.
– Само ће на северозападу Војводине ујутру бити суво уз малу и умерену облачност, а током дана претежно сунчано. Пре подне дуваће слаб и умерен западни ветар, на истоку и јак, после подне у скретању на слаб и умерен јужни и југоисточни. Јутарња температура од 1 до 8 степени, а највиша дневна од 9 на југоистоку до 16 на западу и северозападу – најављују из РХМЗ.
Крајем дана ново наоблачење, у Војводини током ноћи местимично са кишом уз скретање ветра на северозападни правац.
– У недељу и почетком следеће седмице претежно облачно, местимично са кишом, а од среде суво и топлије са дужим сунчаним интервалима и највишом дневном температуром у већини места од 17 до 20 степени – закључују.