КАКО ЈЕ БЕБА ДОСПЕЛА НА НАДСТРЕШНИЦУ? Обдукција и истрага против мајке откривају све више детаља
Полиција је објавила резултате обдукције, односно узрок смрти новорођеног детета пронађеног у уторак после подне на надстрешници зграде у Грацу. Двадесетогодишња мајка, хрватска држављанка, оптужена је за убиство, а тренутно се налази у болници.
Жена се наводно породила сама у стамбеној згради. Рекла је да ју је порођај потпуно изненадио – наводно ни она ни породица нису приметили трудноћу. Није живела с оцем детета, чији идентитет још није потврђен.
Кад је почео порођај, млада Хрватица помислила је да има желудачне тегобе. Тек је у купатилу наводно схватила шта се догађа. Након порођаја ставила је дечака на прозорску даску, одакле је, како је испричала, пао на надстрешницу за аутомобил, три метра ниже, преноси Kronen Zeitung.
Полиција је потврдила да је узрок смрти вероватно трауматска повреда мозга. Потврдили су да је дете, тешко 3016 грама и дуго 49 центиметара, рођено живо, а тачне околности инцидента још се истражују.
Млада мајка је морала на операцију и још увек је у болници, а налог за хапшење издат је још у уторак. Истражитељи још нису спровели додатна испитивања, а тренутно се води истрага због сумње на убиство.
Психијатријско вештачење такође ће утврдити да ли је оптужена, можда, под утицајем самог порођаја, поступила тако нехумано. Ако се то докаже, могла би бити оптужена „само” за убијање детета при порођају, а не за убиство.
Судски психијатар Сигрун Росманит има искуства с таквим случајевима.
„То су најмлађе младе мајке. Већином неосуђиване, не знају за трудноћу или је поричу. А кад дође до изненадног порођаја, мисле само на једно: 'Како се могу решити овога?'” испричала је.
Истрага се наставља, преноси Dnevnik.hr.