НА НАДСТРЕШНИЦИ ЗГРАДЕ ПРОНАЂЕНО МРТВО НОВОРОЂЕНЧЕ Сумња пада на мајку (20), која и није знала да је трудна
Случај мртве бебе која је нађена на надстрешници зграде у Грацу, шокирала је целу Аустрију.
Млада мајка (20), која је тврдила да до порођаја није знала да је трудна, родила је бебу код куће, а затим ју је оставила на прозору.
Дечак је потом пао неколико метара на надстрешницу, која се налази испод прозора, тврди мајка. Полиција сумња да је девојка можда бацила бебу.
Полиција је данас објавила нове, узнемирујуће детаље. Обдукцију новорођенчета обавио је судски вештак.
Утврђено је да је беба, тешка 3.016 грама и дугачка 49 центиметара, рођена жива.
„Претпоставља се да је беба живела јако кратко”, саопштено је из полиције.
Према претходним истрагама, узрок смрти је вероватно трауматска повреда мозга.
Тачан ток догађаја је и даље није познат, а више детаља биће познато када се истрага заврши.
Истрага се тренутно води због сумње на убиство. Одлука о томе да ли ће мајка бити задржана у притвору очекује се касније данас.