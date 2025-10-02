light rain
Хитно пребачен у болницу! МИНИСТАР ПАО У НЕСВЕСТ ЗА ВРЕМЕ САСТАНКА Драма у Немачкој!

02.10.2025. 17:01
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц.рс
министар
Фото: youtube printscreen/phoenix

Немачки министар транспорта Патрик Шнидер (57) колабирао је током затвореног састанка кабинета федералне владе и због здравственог стања морао је да откаже све предстојеће обавезе.

Портпарол министарства потврдио је за БИЛД да је Шнидер одмах збринут на лицу места и превезен у болницу, а неколико сати касније је пријављено да се министар Немачке осећа боље и да је отпутовао кући у Арзфелд (Рајна-Палатинат) са супругом.

Колапс током састанка

Шнидер је пао за столом током састанка, у оквиру затвореног кабинетског окупљања. На месту инцидента интервенисали су медицински тимови који су га стабилизовали пре транспорта у болницу.

министар несвест немачка
Извор:
Блиц.рс
Пише:
Дневник
Вести Свет
