Хитно пребачен у болницу! МИНИСТАР ПАО У НЕСВЕСТ ЗА ВРЕМЕ САСТАНКА Драма у Немачкој!
02.10.2025. 17:01 17:13
Немачки министар транспорта Патрик Шнидер (57) колабирао је током затвореног састанка кабинета федералне владе и због здравственог стања морао је да откаже све предстојеће обавезе.
Портпарол министарства потврдио је за БИЛД да је Шнидер одмах збринут на лицу места и превезен у болницу, а неколико сати касније је пријављено да се министар Немачке осећа боље и да је отпутовао кући у Арзфелд (Рајна-Палатинат) са супругом.
Колапс током састанка
Шнидер је пао за столом током састанка, у оквиру затвореног кабинетског окупљања. На месту инцидента интервенисали су медицински тимови који су га стабилизовали пре транспорта у болницу.