Преградни зид између 2 стана потпуно срушен! ВЈТ истражује случај ЕКСПЛОЗИЈЕ у Косовској улици
02.10.2025. 18:19 18:21
БЕОГРАД: Више јавно тужилаштво у Београду истражује случај експлозије која се догодила у среду на трећем спрату у стану Косовској улици, у којем је пронађено тело НН мушкарца.
Из тужилаштва су за Танјуг навели да је преградни зид између два стана у потпуности срушен, као и да је у стану затечено тело НН лица.
Наложена је обдукција тела мушкарца, а утврђује се узрок експлозије и све околности критичног догађаја.