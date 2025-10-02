light rain
Преградни зид између 2 стана потпуно срушен! ВЈТ истражује случај ЕКСПЛОЗИЈЕ у Косовској улици

02.10.2025. 18:19 18:21
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
пожар
Фото: Tanjug/Marko Garić

БЕОГРАД: Више јавно тужилаштво у Београду истражује случај експлозије која се догодила у среду на трећем спрату у стану Косовској улици, у којем је пронађено тело НН мушкарца.

Из тужилаштва су за Танјуг навели да је преградни зид између два стана у потпуности срушен, као и да је у стану затечено тело НН лица. 
 

Наложена је обдукција тела мушкарца, а утврђује се узрок експлозије и све околности критичног догађаја.
 

Вести Хроника
