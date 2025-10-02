overcast clouds
9°C
02.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1569
usd
99.8354
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ТЕЖАК ЛАНЧАНИ СУДАР КОД НИША Пет возила се ”залепило” у саобраћајки! Стварају се велики ЗАСТОЈИ

02.10.2025. 18:55 19:05
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/192_rs
Коментари (0)
удес
Фото: Printscreen/Instagram/192_rs

Како је објавила Инстаграм страница 192_рс незгодан судар догодио се на на путо год Ниша.

Наиме, на видеу се може видеи ланчани судар од чак пет возила који се догодио код код Велике Плане из правца Ниша.

Стање учесника није тренутно познато.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

Претпоставља се да су лоши временски услови узроковали несрећу.

Возачи обратите пажњу ако вас пут нанесе у том правцу стварају се застоји.  

ланчани судар
Извор:
Дневник/192_rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај