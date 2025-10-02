(ВИДЕО) ТЕЖАК ЛАНЧАНИ СУДАР КОД НИША Пет возила се ”залепило” у саобраћајки! Стварају се велики ЗАСТОЈИ
02.10.2025. 18:55 19:05
Како је објавила Инстаграм страница 192_рс незгодан судар догодио се на на путо год Ниша.
Наиме, на видеу се може видеи ланчани судар од чак пет возила који се догодио код код Велике Плане из правца Ниша.
Стање учесника није тренутно познато.
Претпоставља се да су лоши временски услови узроковали несрећу.
Возачи обратите пажњу ако вас пут нанесе у том правцу стварају се застоји.