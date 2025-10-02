light rain
8°C
02.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1569
usd
99.8354
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЈЕЗИВ СУДАР КОД ГУЧЕ Петоро повређених, сви у чачанској болници

02.10.2025. 18:19 18:21
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/РИНА
Коментари (0)
РИНА
Фото: РИНА

ЛУЧАНИ: Током поподневних сати на путу код Гуче дошло је до тешке саобраћајне незгоде, када су се сударила два возила.

Према првим информацијама са терена, пет особа је повређено и они су превезени у Општу болницу у Чачку. Није познат степен њихових повреда.

- Према првим незваничним информацијама, у удесу су учествовала два путничка возила, од којих једно носи црногорске регистарске ознаке. Сумња се да је управо тај аутомобил прешао у супротну траку и директно се сударио са возилом у којем су се налазили држављани Србије. Мада не знамо да ли је то тачно, каже за РИНУ један од мештана.

Припадници саобраћајне полиције обавили су увиђај на лицу места и утврђују све околности које су довеле до ове тешке несреће.

судар возилима
Извор:
Дневник/РИНА
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај