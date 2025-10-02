ЈЕЗИВ СУДАР КОД ГУЧЕ Петоро повређених, сви у чачанској болници
02.10.2025. 18:19 18:21
Коментари (0)
ЛУЧАНИ: Током поподневних сати на путу код Гуче дошло је до тешке саобраћајне незгоде, када су се сударила два возила.
Према првим информацијама са терена, пет особа је повређено и они су превезени у Општу болницу у Чачку. Није познат степен њихових повреда.
- Према првим незваничним информацијама, у удесу су учествовала два путничка возила, од којих једно носи црногорске регистарске ознаке. Сумња се да је управо тај аутомобил прешао у супротну траку и директно се сударио са возилом у којем су се налазили држављани Србије. Мада не знамо да ли је то тачно, каже за РИНУ један од мештана.
Припадници саобраћајне полиције обавили су увиђај на лицу места и утврђују све околности које су довеле до ове тешке несреће.