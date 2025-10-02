”ХТЕЛИ СМО ДВА ПУТА У НАТО”
"Нико није толико моћан да влада светом" ПУТИН СЕ ОГЛАСИО ИЗ СОЧИЈА: Одговор Русије на милитаризацију Европе биће УБЕДЉИВ
СОЧИ: Глобални простор је веома динамичан, промене су брзе и изненадне, и на њих се мора реаговати у реалном времену, изјавио је данас председник Русије Владимир Путин на пленарној седници 22. годишњег састанка Међународног дискусионог клуба "Валдај" у Сочију и додао да је мултиполарност настала као директна последица покушаја западних земаља да успоставе хегемонију.
"Не можемо предвидети будућност, али морамо бити спремни на све. Одговорност свакога у таквим периодима историје је изузетно велика", навео је Путин додајући да је свет постао демократичнији уз већи број земаља које утичу на процесе.
Руски председник је истакао да су "било каква решења могућа само кроз споразум који задовољава све учеснике", преносе РИА Новости.
"Русија је два пута била спремна да се придружи НАТО, 1954. и 2000. године, настојећи да смири тензије. Запад је то одбио, не одустајући од својих стереотипа и погледа на свет.
Клинтон је првобитно рекао да је придруживање НАТО-у занимљива могућност, али је потом рекао да је то немогуће спровести", истакао је руски председник.
Он је оценио да је моћ САД и њихових савезника достигла врхунац крајем 20. века, али да је немогуће бити толико моћан да би се владало целим светом.
Русија не може бити избачена из међународне заједнице и изолована јер је потребна свету, без Москве, глобална равнотежа, стратешка, економска, културна, не може бити успостављена, нагласио је Путин.
"Европска унија покушава да ојача крхко јединство алијансе не повећавањем њене ефикасности, већ стварањем слике Русије као непријатеља, али становници европских земаља виде и разумеју ситуацију", навео је Путин и додао да да су приче европских политичара о рату између Русије и ЕУ "бесмислице"
Током обраћања, руски председник је нагласио и да су "противници Русије учинили све што су могли да је доведу у међународну изолацију", али да ти покушаји нису успели, а да владајуће елите и ЕУ настављају да "распирују хистерују" о рату с Русијом.
Истовремено, Путин је истакао да ће одговор Русије на милитаризацију Европе бити убедљив.
Догађај "Валдај" је окупио 140 учесника из више од 40 земаља, укључујући стручњаке из Уједињеног Краљевства, Индије, Немачке, Кине, Малезије, Пакистана и Јужне Африке.
Путин се традиционално састаје са учесницима "Валдаја" од оснивања клуба 2004. године.
Прва конференција одржана је у Великом Новгороду близу језера Валдај, по коме је догађај и добио име, а од 2014. године састанци клуба одржавају се у Сочију.
Русија против целог НАТО, кијевски режим ће морати да седне за преговарачки сто
Председник Русије изјавио је да Русија у Украјини не ратује са самом Украјином, већ са читавим НАТО савезом и истакао да Русија производи сопствену војну опрему, док се са украјинске стране налази не само западна техника, већ и инструктори из земаља НАТО-а, који, према његовим речима, директно учествују у борбама.
Запад је формирао специјални командни центар за подршку Оружаним снагама Украјине, обезбеђује сателитску обавештајну подршку. То јесте озбиљан изазов за нас, али брзо смо се прилагодили, рекао је Путин.
Он је оценио да је данас руска армија најборбенија, по обуци, тактици и темпу испорука опреме на фронт.
Путин је, истовремено, изразио и уверење да ће "кијевски режим" на крају морати да седне за преговарачки сто.
Говорећи о ситуацији на фронту, Путин је навео да се руске снаге успешно крећу дуж целе линије контакта, посебно истакавши напредовање на северу, у Волчанску и Јунаковки, где се, како је рекао, формира безбедносна зона.
Две трећине Купјанска је ослобођено, наши борци су већ у центру. Под нашу контролу прешао је Кировск, ушли смо у Константиновку, Северск и Красноармејск, рекао је руски председник, додајући да не износи све детаље због хаоса у редовима Оружаних снага Украјине.
Путин је признао да Кијев и даље контролише делове самопроглашене Доњецке Народне Републике, Запорошке и Херсонске области, али је истакао да се руска војска стабилно и организовано пробија напред, упркос отпору целокупног НАТО блока.
Он је нагласио да Запад и даље испоручује Украјини онолико оружја колико је кијевском режиму потребно, али је додао да Оружане снаге Украјине бележе губитке од 11.000 људи месечно, што премашује број оних који долазе мобилизацијом и из болница.
На украјинској страни је масовно дезертирање. Једина опција за Кијев је да смањи старосну границу за мобилизацију, али то неће дати резултат јер нема времена за обуку нових војника, рекао је Путин.
С друге стране, према његовим речима, Русија има довољан број војника, а губици су вишеструко мањи у односу на украјинске.
Наша војска се попуњава добровољцима. Украјинске снаге губе више војника него што их могу надоместити, изјавио је председник.
Путин је позвао украјинске војнике који су, како је рекао, насилно мобилисани, да напусте редове украјинске војске, иако признаје да је то тешко због присуства "казнених одреда" и напада дроновима на оне који покушају да пређу на руску страну.
Елита у Украјини не ратује. Она само шаље своје грађане у смрт. Код нас, младићи сами долазе и пријављују се, они су, у суштини, добровољци. Не спроводимо масовну присилну мобилизацију, истакао је Путин цитиравши речи Петра Првог који је рекао да је Рус онај који воли Русију и служи јој.