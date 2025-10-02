light rain
"Убо га је у стомак и побегао" КРВАВИ НАПАД НА ВРАЧАРУ! Младић избоден ножем, нападач убрзо ухапшен

02.10.2025. 19:43
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс/Информер
Фото: Pixabay.com

Младић (28) избоден ножем у Синђелићевој улици на Врачару, нападач (32) ухапшен. Повређени превезен у болницу, полиција брзо реаговала.

Младић (28) избоден је на улици када га је нападач И.С. (32) напао ножем. Брзом реакцијом полиције нападац је ухапшен.

Како се незванично сазнаје, напад се догодио данас око 16.30 сати у Синђелићевој улици на Врачару.

- Мушкарац је ножем убо младића у стомак и побегао. Заправо заједно су кренули ка Милешевској улици. Жена је звала полицију која је одмах стигла - објашњава извор упознат са случајем и додаје:

- Повређеног мушкарца је хитна помоћ превезла у болницу, а како сам чуо полиција је убрзо ухапсила нападача. На њему су били видљиви трагови крви - рекао је извор.

напад ножем обрачун повређен младић врачар
Вести Хроника
