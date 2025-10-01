few clouds
(ФОТО, ВИДЕО) ДЕТОНАЦИЈА У ЦЕНТРУ БЕОГРАДА Косовском улицом одјекнула ЈЕЗИВА ЕКСПЛОЗИЈА! Стигла полиција!

01.10.2025. 21:59 22:25
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Фото: Printscreen/Instagram/192_rs

Језива експлозија одјекнула је вечерас око 21 и 35 часова у Косовској улици у центру Београда, јавља Блиц.

Према првим информација детонација се чула из једног стана, али за сада нема информација шта је изазвало експлозију, као ни да ли је у тренутку несреће било некога у стану.

 

Од силине удара прозори, стакла и делови из стана завршили су на улици, по тротоару и коловозу. Од јачине удара поједини аутомобили који су били паркирани у Косовској улици су оштећени.

 Полиција је на лицу места, а како сазнајемо полиција је станарима рекла да не напуштају своје станове, пише Блиц.

 

Ускоро опширније...
 

Вести Хроника
