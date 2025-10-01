(ФОТО, ВИДЕО) ДЕТОНАЦИЈА У ЦЕНТРУ БЕОГРАДА Косовском улицом одјекнула ЈЕЗИВА ЕКСПЛОЗИЈА! Стигла полиција!
01.10.2025. 21:59 22:25
Коментари (0)
Језива експлозија одјекнула је вечерас око 21 и 35 часова у Косовској улици у центру Београда, јавља Блиц.
Према првим информација детонација се чула из једног стана, али за сада нема информација шта је изазвало експлозију, као ни да ли је у тренутку несреће било некога у стану.
Од силине удара прозори, стакла и делови из стана завршили су на улици, по тротоару и коловозу. Од јачине удара поједини аутомобили који су били паркирани у Косовској улици су оштећени.
Полиција је на лицу места, а како сазнајемо полиција је станарима рекла да не напуштају своје станове, пише Блиц.
Ускоро опширније...