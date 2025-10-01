scattered clouds
ТРАГИЧАН ЕПИЛОГ ЕКСПЛОЗИЈЕ У БЕОГРАДУ Особа коју су ватрогасци пронашли у стану у Косовској ПОДЛЕГЛА ПОВРЕДАМА

01.10.2025. 23:32 23:43
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
пожар
Фото: Tanjug/Marko Garić

Једна особа подлегла је повредама које је задобила у експлозији која се догодила у стану у Косовској улици у Београду, сазнаје "Блиц".

Незванично, реч је о мушкарцу.

Како је раније јављено, особа је пронађена у бесвесном стању и интервенисала је екипа Хитне помоћи.
Упркос њиховим напорима, особа је преминула.

Идентитет жртве није познат.

Како јавља репортер Блица, погребно возило је испред зграде.
 

Извор:
Блиц
Пише:
Дневник
