ТРАГИЧАН ЕПИЛОГ ЕКСПЛОЗИЈЕ У БЕОГРАДУ Особа коју су ватрогасци пронашли у стану у Косовској ПОДЛЕГЛА ПОВРЕДАМА
01.10.2025. 23:32 23:43
Коментари (0)
Једна особа подлегла је повредама које је задобила у експлозији која се догодила у стану у Косовској улици у Београду, сазнаје "Блиц".
Незванично, реч је о мушкарцу.
Како је раније јављено, особа је пронађена у бесвесном стању и интервенисала је екипа Хитне помоћи.
Упркос њиховим напорима, особа је преминула.
Идентитет жртве није познат.
Како јавља репортер Блица, погребно возило је испред зграде.