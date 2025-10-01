ДРАМА У ЧЕРНОБИЉУ У нуклеарки НЕСТАЛА СТРУЈА након руског напада на енергетске објекте
КИЈЕВ: У нуклеарној електрани у Чернобиљу нестала је струја и настала је ванредна ситуација након руског напада на енергетску инфраструктуру у Славутичу у Кијевској области, саопштило је украјинско министарство енергетике.
У саопштењу објављеном на Фејсбуку наводи се да је без струје остао кључни објекат који изолује уништени четврти енергетски блок нуклеарне електране и спречава испуштање радиоактивних материјала у животну средину.
Стручњаци раде на обнављању снабдевања електричном енергијом, наводи се у објави, пренео је Укринформ.
Министарство енергетике је раније саопштило да су руске снаге напале енергетску инфраструктуру у Кијевској области.
Као резултат напада беспилотних летелица, становници Кијевске и Черниговске области су остали без струје, навело је министарство.
У Славутичу у Кијевској области нема струје због руског напада на трафостаницу.