ДРАМА У ЧЕРНОБИЉУ У нуклеарки НЕСТАЛА СТРУЈА након руског напада на енергетске објекте

01.10.2025. 23:21 23:24
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
русија
Фото: Tanjug (Russian Defense Ministry Press Service via AP)

КИЈЕВ: У нуклеарној електрани у Чернобиљу нестала је струја и настала је ванредна ситуација након руског напада на енергетску инфраструктуру у Славутичу у Кијевској области, саопштило је украјинско министарство енергетике.

У саопштењу објављеном на Фејсбуку наводи се да је без струје остао кључни објекат који изолује уништени четврти енергетски блок нуклеарне електране и спречава испуштање радиоактивних материјала у животну средину.
 

Стручњаци раде на обнављању снабдевања електричном енергијом, наводи се у објави, пренео је Укринформ.
 

Министарство енергетике је раније саопштило да су руске снаге напале енергетску инфраструктуру у Кијевској области.
 

Као резултат напада беспилотних летелица, становници Кијевске и Черниговске области су остали без струје, навело је министарство.
 

У Славутичу у Кијевској области нема струје због руског напада на трафостаницу.
 

рат русија украјина чернобиљ нуклеарка нуклеарка запорожје
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
01.10.2025. 19:52 22:07
