ФРАНЦУСКА МОРНАРИЦА УПАЛА НА РУСКИ ТАНКЕР! Сумња се да је брод коришћен у тајним провокацијама над Данском
Француске трупе укрцале су се на палубу танкера за који се тврди да припада руској "флоти сенки", стационираном код обале Француске и осумњиченом за учешће у летовима дронова изнад Данске прошлог месеца.
Извор из извршне власти, који је желео да остане анониман, рекао је раније за АФП да се француска морнарица укрцала на Boracay, брод под заставом Бенина, који је ЕУ ставила на црну листу због припадности руској флоти старијих танкера који заобилазе санкције.
Француски председник Емануел Макрон није потврдио извештаје о вези са данским дрон летовима, али је у среду рекао да је брод починио "озбиљна кршења".
У уторак је француска морнарица саопштила да власти истражују могућу повреду коју је починио танкер "Boracay".
Брод је раније ове године задржан због пловидбе без важеће заставе државе.
Танкери "флоте сенки" обично имају нејасну власничку структуру и осигурање и често су старији од 20 година.
Танкер за сирову нафту напустио је руску луку Приморск 20. септембра, према подацима MarineTraffic-а.
Пловио је кроз Балтичко море и преко севера Данске прошле недеље пре него што је ушао у Северни мореуз и наставио ка западу кроз Ламанш.
Неки поморски стручњаци навели су га као један од неколико бродова повезаних с Русијом који су могли бити укључени у дрон упаде у Данској прошлог месеца.
Дана 22. септембра, запажања два или три велика дрона у близини аеродрома Копенхаген касно у понедељак зауставила су све полетања и слетања скоро четири сата, док су власти повезале догађај са серијом осумњичених руских дрон упада и других поремећаја широм Европе.
Подаци о праћењу бродова показују да је танкер изграђен 2007. године био праћен од стране француског ратног брода након што је заокренуо око северозападног врха Француске, пре него што је променио курс и кренуо ка источној француској обали.
Тренутно је усидрен близу Сент Назера.
Велика Британија и ЕУ увеле су засебне санкције на танкер сирове нафте у октобру 2024. и фебруару 2025.
ЕУ је навела да је брод повезан са транспортом руске сирове нафте и нафтних производа "док практикује неправилне и високоризичне поморске праксе".
Британија је саопштила да је брод "учествовао у активностима чији је циљ или ефекат дестабилизација Украјине … или да се остварује корист за или подршка руској влади" у транспорту нафте или нафтних производа који потичу из Русије ка трећој земљи.
Брод, који је у децембру 2024. променио име у "Boracay" - или на неким базама података о бродовима "Pushpa" - претходно је био назван "Kiwala". Бродови задржавају исти ИМО идентификациони број током целог живота, али могу мењати имена.