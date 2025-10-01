„Да ли треба да се плашимо? Не! Да ли ћемо се повући! Нећемо! ОГЛАСИЛА СЕ САНДРА БОЖИЋ: Још је већи пораз што напад долази од стране жене
Потпредседница Покрајинске владе и чланица Председништва Српске напредне странке Сандра Божић, која је данас нападнута на Вождовцу, огласила се тим повом вечерас на свом налогу на Инстаграму.
Ескалирало је све оно на шта смо упозоравали претходних месеци, док су блокадери говорили да само желе “правду и бољу будућност”. Очигледно је да се до њихове “боље” будућности долази кроз физичке и вербалне нападе политичких неистомишљеника, што су демонстрирали и данас нападом на мене, навела је.
Према њеним речима, данас се навршава 11 месеци од ужасне трагедије због које су се блокадери у почетку окупили, зарад правде за настрадале.
Порука коју они шаљу после 11 месеци јесте оно што смо слушали месецима и годинама уназад, да ће нас јурити по улицама и да ће свако имати свог напредњака, поручила је Божић и додала:
„Такве људе су начинили својим херојима и кроз њихове медије их приказују као узор који сви треба да следе. Једино правило које поштују, јесте да буде што више насиља и да оно буде свеприсутно, како би нападе на све који мисле другачије учинили оправданим“.
Свакодневно су позивали на линч, упозоравали смо, али се нису зауставили. Спроводили су насиље на улицама, позивали смо на дијалог, али нису се зауставили, казала је и додала:
„Почели су да нам пале просторије, алармирали смо све, али се нису зауставили“.
Почели смо да шетамо достојанствено показујући да их се не плашимо, наставили су са таргетирањем, омаловажавањем и претњама, али овога пута они нису зауставили нас, поручила је Божић.
Данас сам нападнута на улици усред дана због вишегодишње кампање која се води против мене и свих људи из СНС који се не боје да изразе своје мишљење. Поред тога што је на политичкој основи, још је већи пораз што напад долази од стране жене, навела је и додала:
„Да ли треба да се плашимо? Не! Да ли ћемо се повући! Нећемо! Да ли ћемо дозволити да постанемо слуге диктатуре улице и анархије? Никада!“
Зато им поручујем да неће успети да нас уплаше и неће успети да зауставе Србију, само због тога што желе преко насиља и улице да дођу на власт, казала је Божић.